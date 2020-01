Naples, un volcan en éruption

“En Italie, il y a des équipes plus importantes, mais elles n’auront jamais l’histoire passionnelle que possède cette ville. Les gens vivent de football partout, mais nulle part ailleurs comme à Naples.”

16/12/2019

Act. 17/12/2019 à 10:18

CET

La phrase apparaît dans le documentaire «Diego Maradona, le Napoli D10S» et reflète la fierté qu’ils ressentent dans cette ville du sud de l’Italie pour leur équipe. Et l’empreinte géante qu’il a laissée Maradona dans la ville.

Le Barça affrontera une équipe passionnée et extrême qui connaît une saison de contrastes. Avec l’intervention du capricieux Aurelio De Laurentiis. Un président qui se souvient des chiffres des années 90, lorsque les présidents étaient aussi protagonistes que les footballeurs.

Une défaite contre Rome en novembre s’est terminée avec la patience de ce magnat du cinéma qui a fait vibrer l’équipe. De Laurentiis décrète une semaine complète de concentration dans un hôtel à Castel Volturno mais les joueurs n’ont pas terminé la punition.

Après le match nul contre Salzbourg en Ligue des champions (1-1), ils sont rentrés chez eux, avec la complicité d’un Ancelotti qui n’est pas sorti pour parler après le match, et qui s’est toujours opposé à la mesure du président.

La réaction du président a été rapide: essayé d’imposer une réduction de 25% et 50% du salaire du mois de novembre des joueurs. L’épisode a fini de briser la relation Ancelotti-De Laurentiis. Peu importait que Naples se qualifie pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Gattuso était le nouvel entraîneur de Naples.

Le mouvement était clair: une main dure était recherchée. Et personne mieux que Gattuso, l’un des types les plus véhéments de l’histoire récente de l’Italie.

“Je prends mon cœur et je le donne à mes joueurs; c’est pourquoi je suis très exigeant. Pour moi, la trahison d’un footballeur est comme une trahison de ma femme”, a-t-il reconnu dans une interview à El País en 2015. Et il a ajouté: “Le plus dur d’être entraîneur, c’est d’apprendre à compter jusqu’à dix avant de parler … j’ai atteint 3,5”.

Dans sa présentation comme entraîneur de Naples, il était convaincu de ses possibilités. “Naples est parfaite pour moi. J’adore la mer et je sais que je suis entré dans une très grande mer, que si je ne fais pas attention, je peux me noyer. Mais je n’ai pas peur.”

Tout le monde associe la culture du Calcium à Gattuso. La résistance à l’adversité. Ne pas abandonner. Et la valeur d’une bonne défense. Mais lui, en tant qu’entraîneur, se définit autrement: “Je suis un entraîneur atypique. J’ai passé ma vie à récupérer des balles et maintenant j’aime que mes équipes attaquent.”

L’entraîneur, qui a fait ses débuts avec défaite, a trouvé un Naples à deux visages: pointu en Ligue des champions, où il a évoqué la première place de Liverpool dans le groupe. Et vulnérable en Serie A, huitième à 11 points de la Roma, qui est quatrième.

Fabián, le leader du centre de terrain de Naples | EFE

Le Barça a été de loin supérieur lors de sa double confrontation en pré-saison (2-1 à Miami; 0-4 au Michigan). Mais une version bien améliorée des Italiens est attendue en huitièmes.

Les menaces des NApoli

Parmi ses meilleures armes, Fabian Ruiz, un milieu de terrain dynamique, avec beaucoup d’arrivées, ce qui est déjà habituel dans la sélection absolue. Mais il y a plus: des grévistes comme Le lait, Insigne ou Mertens Ils constitueront une menace pour l’équipe du Barça.

Et il y aura aussi un Manolas, qui a été le protagoniste de la débâcle du Barça aux Jeux olympiques il y a deux saisons. Le Barça affrontera une équipe qui gère également un 4-3-3 et devient forte à domicile. À San Paolo Un stade pur Naples.

Chance pour ceux de Valverde c’est que le retour se joue au Camp Nou. Avant de passer le test de San Paolo, un stade à quelques kilomètres du Vésuve, un volcan qui a mis fin à la ville de Pompéi.