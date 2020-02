Naples US Lecce

Dimanche prochain à 15h00, ils se feront face dans la Stadio San Paolo le Naples et le US Lecce le vingt-troisième jour de Serie A.

02/08/2020

À 15h09

CET

Il Naples vient avec des esprits renforcés pour le match de la vingt-troisième journée après avoir remporté les deux derniers matchs contre le Sampdoria à la maison et contre Juventus dans leur domaine par 2-4 et 2-1, respectivement. De plus, les locaux ont remporté huit des 22 matchs disputés à ce jour, avec une série de 34 buts en faveur et 31 contre.

De son côté, le US Lecce réussi à vaincre le Torino 4-0 lors de leur dernière rencontre dans la compétition, avec autant de Gianluca Lapadula, Antonin Barak, Filippo Falco et Alessandro Deiola, il espère donc répéter le résultat, cette fois dans le fief du Naples. À ce jour, sur les 22 matches joués par US Lecce En Serie A, il a gagné dans quatre d’entre eux avec un bilan de 27 buts contre 42 embarqués.

En tant que local, le Naples Il a gagné quatre fois, a perdu cinq fois et a tiré deux fois en 11 matchs joués, ce qui signifie qu’il ne profite pas des matchs à domicile pour ajouter un bon revenu de points à sa poche. En tant que visiteur, le US Lecce Il a été battu six fois et a tiré deux fois lors de ses 11 matchs qu’il a disputés jusqu’à présent, des chiffres qui ne procurent pas un équilibre trop optimiste pour le match qui le mesurera avec le Naples.

Les deux rivaux se sont déjà affrontés auparavant dans le Stadio San PaoloEn fait, les chiffres montrent cinq victoires, une défaite et trois nuls en faveur de Naples. Dans le même temps, les locaux ont une séquence de quatre matchs consécutifs remportant à domicile contre le US Lecce. Le dernier match auquel ils ont joué Naples et le US Lecce Dans ce concours, il a eu lieu en septembre 2019 et s’est terminé par un résultat de 1-4 favorable à Naples.

En analysant la situation de ces équipes dans le tableau de classement de la série A, on constate qu’entre les Naples et le US Lecce il y a une différence de 11 points. L’équipe de Gennaro Gattuso Il se classe onzième avec 30 points dans le casier. Quant au rival, le US Lecce, est en dix-septième position avec 19 points.