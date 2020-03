Naples, Veretout est de retour à la mode: elle peut remplacer Allan | marché

Selon Il Mattino: “C’est au milieu de terrain que Napoli continue de parcourir l’Italie et l’Europe pour chercher le joueur qui fera le saut en qualité la saison prochaine, mais ce n’est pas un hasard si le choix de De Laurentiis tombe souvent sur des talents de notre ligue. En janvier, après avoir pris Demme et Lobotka, Napoli est revenu à l’assaut d’une vieille balle du président, Veretout. Et Veretout ne dédaigne pas la cour de Naples et est prêt à écouter les sirènes bleues. Pour 20 millions, l’opération peut être conclue. Tout a été fait avec Veretout il y a un an: il y a eu son oui et celui de la Fiorentina. Tout est tombé par l’échec d’Allan à partir, suspendu dans la balance même en janvier. Et cet été, le Brésilien s’en ira. ”