Naples vs Barcelone: ​​évaluer les chances

Lors d’une répétition de la saison dernière, Barcelone s’est retrouvé dans ce qui était un groupe de Champions League particulièrement difficile. Parmi leurs rivaux se trouvaient les géants de la Serie A Inter Milan, les prétendants au titre de Bundesliga Dortmund et les ménés Slavia Prague. Comme on pouvait s’y attendre, les Blaugranes se sont montrés trop puissants pour leurs adversaires, dépassant de manière impressionnante le groupe avec 14 points tout en restant invaincus. Ce soir, le Barça est du côté de la Serie A Napoli, qui peut être en difficulté au niveau national mais qui a néanmoins fait ses preuves en clinique lors de ses sorties en Ligue des champions. Les Blaugranes entrent-ils dans ce match en tant que favoris clairs, ou devraient-ils se méfier des dangers potentiels posés par ce côté imprévisible de Naples?

Pour mieux comprendre la forme actuelle de Napoli, il sera nécessaire de regarder leurs performances les plus récentes en Serie A. Bien qu’ils soient à la sixième place, l’équipe de Gennaro Gattuso a réalisé ces dernières années de solides performances, prouvant ainsi que son effondrement appartient bel et bien au passé. Leurs cinq dernières sorties en championnat ont abouti à quatre victoires et une seule défaite. Parmi ces victoires, il y a eu une victoire éclatante de 2-1 sur les leaders de la ligue et les champions en titre de la Juventus.

L’attaque de Naples a été fatale à l’avant, avec 11 buts marqués lors de ses cinq derniers matchs de championnat. L’avant-centre Arkadiusz Milik s’est avéré décent à l’avant, avec deux buts lors de ses cinq dernières apparitions en championnat, tout comme son compatriote attaquant Dries Mertens, qui a également marqué deux buts tout en récoltant une passe. L’ailier Lorenzo Insigne a également connu un retour en forme avec deux buts et une passe décisive lors de ses cinq derniers matchs de Serie A.

Défensivement, Napoli n’a pas aussi bien réussi. Ils ont encaissé sept buts lors de leurs cinq derniers matches, tout en ne réussissant qu’à garder une feuille blanche. De toute évidence, leur capacité à marquer plus de buts est ce qui leur a permis d’accumuler des points récemment. Bien sûr, il ne suffit pas de considérer leurs performances en championnat comme des indicateurs de leur potentiel en Ligue des champions.

Avant de sauter dans leur forme de Ligue des Champions, il convient de souligner leur campagne jusqu’ici impressionnante de Coppa Italia. En quart de finale, Napoli a été opposé à la Lazio, l’équipe classée deuxième en Serie A. Ce match serré s’est terminé par une victoire 1-0 pour Napoli, qui a montré sa détermination et son courage en empêchant la Lazio de même s’inscrire sur le tableau de bord. Bien qu’ils soient prêts à affronter l’Inter Milan au match retour des demi-finales, ils entrent dans le choc avec un avantage significatif, après avoir remporté un précieux triomphe 1-0 au San Siro. Cette victoire à l’extérieur est survenue malgré la possession de seulement 43% de possession et six tirs au total.

Passant à la campagne de la Ligue des champions et à Napoli, ils ont prouvé qu’ils avaient le potentiel pour prendre le meilleur de l’Europe. Dans le groupe E, Napoli s’est retrouvé aux prises avec le champion en titre de la Ligue des champions, Liverpool, qui a jusqu’à présent dominé la Premier League. Malgré une colline écrasante à gravir, Napoli a réussi à vaincre les Reds 2-0 à domicile, avec des buts tardifs de Mertens et Fernando Llorente scellant l’affaire. Napoli mérite également des éloges pour son match à l’extérieur contre Liverpool, grâce auquel ils ont réussi à maintenir les Reds à un match nul 1-1 à Anfield (malgré une possession de seulement 28%). Napoli a ainsi réalisé un exploit qu’aucune équipe de Premier League n’a réussi jusqu’à présent cette saison, à savoir empêcher les Reds de gagner les trois points à Anfield.

Comme on peut le voir à partir des informations ci-dessus, le décompte des points décevants de Napoli en Serie A est loin de toute l’histoire. C’est une équipe qui a prouvé qu’elle avait la capacité d’affronter n’importe quel géant de la Ligue des champions à condition de pouvoir trouver ses pieds le jour. Bien sûr, les Blaugranes ont également connu des victoires impressionnantes cette saison, avec deux victoires contre l’Inter Milan, une victoire 3-1 contre Dortmund et une impressionnante victoire 1-0 à l’extérieur à l’Atletico Madrid en Liga. Alors qu’une performance énergique peut être attendue de la part du Barça, Napoli est loin d’être négligée, en particulier dans sa propre cour. Attendez-vous à une guerre totale au Stadio San Paolo ce soir.