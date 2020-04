Napoli, 9 autres que Petagna: Jovic le favori, mais deux alternatives apparaissent | Primapagina

Cherchez un nouvel attaquant. Un a déjà été acheté mais n’est pas encore arrivé: c’est Andrea Petagna, à SPAL jusqu’à la fin de la saison et puis prêt à s’impliquer dans un grand match après deux excellentes années avec le maillot Este. Mais le Naples, avec Milik et Llorente sortant, et Mertens dans le doute, il veut un autre avant-centre, qui peut aider dans le 4-3-3 de Gattuso. Et le préféré est Luka Jovic.

CONTACTS MAIS … – À sa première saison à Real Madrid, l’ex Eintracht déçu: 24 apparitions, mais pour un total de 990 minutes, un but, une performance en deçà des attentes. Des attentes de 60 millions d’euros. Giuntoli le suit depuis un certain temps, il aimerait bien qu’il soit avec lui, il a 22 ans et a une grande envie de trouver continuité et confiance. Mais un problème est apparu ces dernières heures: le Real ne serait pas aussi convaincu d’abandonner son joueur, pour tenter de défendre un investissement important, avec Zidane prêt à lui garantir plus d’espace. Pendant ce temps, Napoli continue de parler avec l’agent du joueur, Ramadani, en gardant les yeux sur le serbe. Mais aussi en regardant autour.

DEUX NOMS – En fait, de nouveaux noms sont apparus pour l’attaque bleue. L’un est le Sardar iranien Azmoun, 14 buts et 7 passes cette saison avec le Zenit, l’autre étant le Norvégien Alexander Sørloth, propriété de la Crystal Palace mais prêté à Trabzonspor, où il a marqué 19 buts en 24 matches de championnat. Plus éloigné, cependant, la possibilité de voir al Naples Loren crétin, compte tenu de la note élevée que Betis en fait. Deux vraies alternatives donc à Jovic, qui reste le favori. Et avec Real on parle aussi de Fabian …