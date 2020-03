Napoli a battu Torino juste assez et continue de grimper en Serie A »Pressfootball

Samedi 29 février 2020

L’équipe du sud de l’Italie a surclassé Torino non sans problèmes 2-1 et s’est positionnée à la 6e place, atteignant des positions en Ligue Europa. Les Napolitains sont toujours restés en haut du tableau de bord mais, au bout du compte, ils ont réussi une frayeur qui a presque emporté les trois points.

Dans la première partie, les indigènes du sud de l’Italie ont rapidement imposé leur localité et marqué des différences grâce à Konstantinos Manolas (19 ′). Après cela, l’équipe napolitaine a décidé de dominer le jeu avec facilité et a sécurisé le ballon aux attaques timides du visiteur qui n’ont pas généré de contrepoids. De cette façon, ils se sont reposés.

Déjà dans le complément, l’histoire n’a pas changé malgré l’équipe turinoise essayant de montrer ses cartes mais sans résultat devant un hôte qui a imposé sa hiérarchie et a fait avancer un résultat qui semblait plus facile mais qui s’est finalement révélé compliqué. Cependant, Giovanni Di Lorenzo (83 ′) a enterré toutes les aspirations du «taureau» qu’il a escompté en finale avec le score de Simeone Edera (90 + 1 ′).

Après cette victoire, l’équipe de Gennaro Gattuso est montée à la 6e place avec 39 unités, se qualifiant momentanément pour des positions en Ligue Europa. Le lendemain, l’équipe bleue doit visiter Hellas Verona dimanche prochain (08/3).

Torino continue de sombrer dans Calcium et est tombé temporairement en 15e position avec 27 points, pouvant terminer 17e dans le cas où Lecce et Sampdoria l’emportent dans les matchs de dimanche (01/2) et lundi (02 / 2) respectivement. Le prochain match pour l’ensemble de Turin sera à domicile contre l’Udinese.