Napoli a de nouveau reporté son retour à l’entraînement »Presse

Dimanche 22 mars 2020

Malgré les cas de coronavirus, le club du sud de l’Italie avait rendu public sa décision de reprendre l’entraînement le lundi 22 mars, mais cette date devait être reportée au mercredi 24. Enfin, elle a dû être modifiée, avec une marge de trois ou quatre jours supplémentaires.

Napoli a été le club italien qui a le plus essayé de revenir à la normalité pour son équipe. L’équipe dirigée par Gennaro Gattuso avait prévu de reprendre l’entraînement lundi 22 mars prochain, en pleine crise sanitaire des coronavirus, mais cette date a déjà dû être modifiée deux fois.

La deuxième option prise par l’équipe napolitaine était mercredi 24, mais cette date ne sera pas non plus définitive pour le retour à l’entraînement. Le club «partenopeo» a finalement décidé de modifier à nouveau le retour, en ajoutant trois ou quatre jours de repos supplémentaires, comme le prétendent des médias italiens tels que Tuttosport et Sport Mediaset.

Dans le premier cas, depuis que Napoli a annoncé son intention de reprendre la pratique, la décision a été vivement critiquée en Italie, en particulier de la part du syndicat italien des footballeurs, dont le président Damiano Tomassi a affirmé que “je ne sais pas ce qui passe par la tête de ceux qui envisagent de reprendre l’entraînement de leurs footballeurs. Cela n’a pas de sens”.

Il convient de mentionner que l’Italie a été l’un des pays les plus durement touchés par la pandémie de COVID-19, étant le deuxième pays avec le plus de décès, seulement derrière la Chine. Le nombre de personnes décédées des coronavirus en Italie augmente de façon incontrôlable, jour après jour. Et, dans le football, la Serie A a été suspendue jusqu’au 3 avril, mais tout indique que la suspension doit être prolongée.