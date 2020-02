Napoli-Barcelone, les bulletins du CM: Mertens fait le Messi, Zielinski parmi les meilleurs | Ligue des champions

NAPOLI

Hôte 6.5

: première fraction avec des sensations fortes qui ne naissent que du désir de toujours se mettre par le bas, toujours à la recherche du ballon rond à partir de ses pieds, malgré la pression de Barcelone. Deuxième fraction la plus difficile, ne peut rien faire sur le réseau de Griezmann, bon à la sortie

Di Lorenzo 6.5: partie du contrat, puis l’amélioration de la phase défensive à droite lui permet une plus grande sérénité. Fermetures plus convaincues, quelques coups de plus et un tunnel sur Griezmann pour résumer la première mi-temps. Il devient presque autoritaire au fil des minutes, même si dans la seconde moitié de la seconde moitié l’effort se fait sentir

Manolas 7: quand il voit Barcelone, il est excité. Il ne manque pas une fermeture, empêche Messi de tout jeu, lorsque le 26 ‘, l’Argentin ferme dans la seule circonstance où il se débarrasse de la cage napolitaine, touche le but en finale de la fraction, presque pour imiter ce qui s’est passé avec le maillot de Rome . Deuxième moitié d’une grande autorité, bien que le filtre soit moins

Maksimovic 7: première mi-temps malin, ferme bien quand il est appelé pour faire face aux attaquants de Blaugrana, se coordonne bien avec Manolas et trouve toujours le jeu le plus simple pour relancer l’action. Très bon à la demi-heure de la seconde mi-temps lorsque Messi tire de la hauteur du spot, mais s’oppose et évite l’avantage catalan. Il se répète à 10 minutes de la fin, toujours sur Messi

Mário Rui 6: applaudissements dans sa première mi-temps. Le duel avec son compatriote Semedo gagne, il garde Vidal bas et à distance, pousse et chevauche une course qui met ses adversaires en difficulté. En seconde période, cependant, il est coupable du match nul de Barcelone: ​​Semedo est perdu dans une action très rapide des Catalans, avec l’aide suivante de Griezmann. Il ne se laisse pas submerger par l’erreur et reste lucide. Finalement, il oblige l’arbitre à expulser Vidal

Fabián Ruiz 6.5: Gatttuso le bouscule au départ, la claque bienveillante classique qui lui fait du bien: fermetures, intensité, ouvertures, avec un jeu rapide qui rythme la manœuvre napolitaine. Il commence très bien en deuxième mi-temps, puis perd partiellement avec l’allongement des équipes

Demme 6.5: tourne comme un fou, à certains moments de la première mi-temps il semble qu’il y en ait deux sur le terrain. Il lit toujours la trajectoire du ballon, guide les lignes des attaquants et des défenseurs en phase de non-possession. En seconde période, il se débat plus, aussi parce que les espaces sont plus larges et la couverture devient plus complexe (à partir de 35 ‘st Allan 6: fait ce qu’il a à faire, une dizaine de minutes plus une récupération d’intensité qui lui valent assez)

Zielinski 7: parmi les meilleurs de la première mi-temps, il fait une pression folle et en une demi-heure il donne la perle. Parce que son pressage d’une demi-heure est extraordinaire, il lit les intentions de Firpo avec une avance folle, déracine sa possession et sert Mertens pour l’avantage bleu. l’un des derniers à perdre sa lucidité, toujours attentif tactiquement, joueur de valeur

Callejón 6.5: inépuisable dans la capacité de se séparer, aide Di Lorenzo à prendre de la personnalité dans la course, il a besoin de quelques aides importantes. A l’heure du match, il commet cependant une très grosse erreur: fixé par Milik, il est face à face avec Ter Stegen mais tire sur le gardien de but (à partir du 29 ‘ Politano 6: entrez bien, ne quittez pas les portes de Barcelone et cherchez des idées)

Mertens 7.5: dans la nuit la plus chaude, dans celle où Messi est de l’autre côté, sa première mi-temps doit être cadrée. Grand pressage, grande qualité de phrasé, grand mouvement pour attaquer l’espace, grand objectif, celui qui vaut le haut du classement des meilleurs buteurs de l’histoire de Napoli, saisissant Hamsik. Ensuite, le choc avec Busquest, un jaune qui devait être orange intense pour le Catalan et une blessure qui annule la possibilité de jouer la seconde mi-temps (à partir de 9 ‘st Milik 6.5: vient avec la force multipliée par cent en appuyant, élevant le centre de gravité de Napoli, servant Callejon avec une merveilleuse balle que l’Espagnol n’apprécie pas. Il se bat jusqu’au triple coup de sifflet)

Insigne 7: jeu épais tout au long du match. Jouer une quantité industrielle de balles, il faut beaucoup de qualité, trouve toujours un accord avec Mario Rui et Zielinski, touche le but avec une action “ Messi ” s’en allant dans un couloir invisible à Semedo et Pique, engageant Ter Stegen dans un intervention très difficile après le tirage au sort de Barcelone.

Att. Gattuso 7: son Napoli joue une course très importante. Parce que son époque a peut-être vraiment commencé ce soir, avec des concepts de jeu définis, des idées précises, des joueurs capables d’exprimer le meilleur. Le tirage au sort oriente la qualification vers l’équipe la plus forte, mais ressort renforcé dans sa position d’entraîneur.

BARCELONE

Ter Stegen 7.5

Semedo 6.5

Piqué 6 (de 47 ‘st Lenget sv)

Umtiti 6

Junior Firpo 5.5

Rakitic 5.5 (11 ‘st Arthur 6.5)

Busquets 6.5

De Jong 6

Vidal 5

Griezmann 6 (42 ‘st Ansu Fati sv)

Messi 6.5.

Annexe Quique Setien 6.5