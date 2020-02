Napoli bat San Siro, Fabian étend l’Inter et donne le premier tour à l’Azzurri

MILAN. Défi de la première étape de Demi-finales de la Coupe d’Italie, au stade San Siro sur le terrain Inter et Naples, les Nerazzurri ont triomphé dans le derby le week-end dernier et accroché la Juventus en tête du classement, tandis que les Azzurri ont été battus à domicile par Lecce et sont donc de plus en plus éloignés de la zone Europe.

LES CHOIX DES MISTERS

Parmi les Nerazzurri se classe à nouveau De Vrij au centre de la défense, Bastoni se retrouve dans le trio devant Padelli. Le milieu de terrain avec Sensi préféré à Eriksen, tandis que LuLa est recomposé en attaque. Parmi les lignes bleues, le paquet en arrière qui voit Maksimovic prendre le contrôle de Koulibaly, au milieu Demme dirigeant avec Zielinski et Fabian sur les côtés, enfin l’attaque menée par Mertens avec la surprise d’Elmas pour terminer le département avec Callejon.

Ph SSC Napoli, Callejon

QUELQUES ÉMOTIONS, BRIVIDO ZIELINSKI

Rythmes pas excellents en première mi-temps, appuyant haut de Naples mais en général les deux équipes peinent à faire circuler le ballon rapidement et clairement le spectacle en souffre et les chances sont difficiles à atteindre. Botta et Mertens-Brozovic répondent dans les premières minutes, puis à 16 ‘Lautaro pense à réchauffer les gants avec un droit de l’extérieur de la zone trop central pour battre Ospina, action née d’une erreur du blues. L’attaquant argentin réessaye quelques secondes plus tard avec une tête en vissant sur le centre de Biraghi depuis la gauche, la balle au dessus de la barre transversale. Le dangereux Nerazzurri arrière latéral sur un coup de pied de vingt-cinq mètres, le ballon à gauche d’Ospina. L’équipe de Gattuso garde bien le terrain, beaucoup de travail dans la couverture de Mertens qui ne permet pas à Brozovic de raisonner. Invités dangereux sur 34 ‘avec un tir de Zielinski, auparavant Elmas frissonne l’arrière Nerazzurri, une légère déviation du gardien de but. En pleine récupération, le numéro 20 bleu apparaît devant Padelli, un grand reflet du numéro un de l’Inter puis le ballon de carambole sur la main de De Vrij, consultation avec le VAR mais pas de pénalité et la décision semble absolument correcte. La première mi-temps se termine par des filets blancs, un résultat favorable aux Azzurri qui risquent peu et deviennent dangereux en finale.

Ph SSC Napoli, vs Coupe Inter

FORCING INTER, PERLA FABIAN

La formation entraînée par Conte en deuxième mi-temps démarre fort, Moses et Lukaku immédiatement entreprenants, mais l’arrière de Napoli ferme bien tous les écarts et Ospina reste presque inopérante malgré le forçage adverse. Milik et Politano s’échauffent d’un côté, et Eriksen de l’autre. À 49 ′ de centre de D’Ambrosio depuis le trocart, la tête de Lukaku dans la balle tordue mais faible se termine dans les bras du numéro un bleu. La contre-attaque meurtrière de Napoli à la 57e minute avec Di Lorenzo servant Fabian à la limite, l’Espagnol évite l’intervention du défenseur avec un bon faux et avec un tir du pied gauche il bat Padelli de manière fiable. San Siro est abasourdi, le grand jeu du milieu de terrain dans un moment difficile pour son équipe. Réponse immédiate des hôtes, à 63 ‘Biraghi sur la contre-attaque sert Lautaro, du bord l’Argentin tente la conclusion au tournant mais le ballon se termine sur le côté au dessus du poteau à gauche d’Ospina. L’Inter joue mais Napoli sur la contre-attaque fait peur à San Siro, il n’y a aucune référence au centre de la zone pour les Azzurri. A 66 ‘, les invités risquent, un croisement empoisonné de l’habituel Biraghi et Di Lorenzo dans une tentative d’anticiper Lukaku risque le propre but.

Ph SSC Napoli, Mertens

OCCASIONS ERIKSEN ET LUKAKU

À 72 ‘de sensations fortes pour la défense bleue, l’action insistante de Lukaku au service de Brozovic, le directeur de Nerazzurri soutient Eriksen qui du bord avec son pied gauche tire sur la barre transversale. Les hommes de Conte poussent l’entraîneur des hôtes entre-temps pour des protestations excessives, mais ils ne peuvent pas trouver le bon chemin dans l’arrière-garde prudente de Napoli. Une occasion sensationnelle pour l’Inter à la 74e minute avec Lautaro qui s’enfuit à gauche, résiste à la charge de Demme et dans la zone sert Lukaku tir bas, le Belge tente la sous-mesure mais les défenseurs bleus se rassemblent devant Ospina et évitent le pire. Battre et récupérer résolu par le gardien bleu qui sauve au sol. Encore une fois, l’équipe à domicile est dangereuse, Eriksen passe la gauche mais Lukaku ne peut au mieux pas frapper. Sur la contre-attaque les hommes de Conte sont très dangereux, Eriksen a tort dans la zone, le Danois au lieu de tirer sert Sanchez qui ne trouve pas le bon chemin. A la 86e minute, les Nerazzurri étaient proches d’un match nul avec un tir d’Eriksen depuis le bord, déviation et corner pour les hôtes. Les garçons de Gattuso se débattent, effort maximum pour l’égal par l’Inter avec le public de San Siro qui pousse les garçons de Conte. À la toute fin Ospina sur D’Ambrosio de quelques pas, puis le directeur de course siffle la fin, le premier tour de la Coupe à Napoli qui met un pied dans la finale.