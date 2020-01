Napoli bloque Llorente et l’Inter reviennent à Giroud | Primapagina

Inter sont déchaînés. Un accord a été conclu avec Tottenham pour l’arrivée d’Eriksen (ICI) mais pas seulement: la négociation entre Naples et Politano s’est également débloquée (ICI). Une arrivée au milieu de terrain et une affectation en attaque. Politano sera remplacé par un premier pourboire, le député Lukaku que Conte demande à la direction depuis un certain temps.

RETENUE – Politano à Napoli semblait avoir ouvert les portes de Fernando Llorente dans le Nerazzurri. L’Espagnol, ancien protégé de Conte, a cependant été bloqué par Napoli pour “faute” de Mertens. La condition physique du Belge ne convainc pas les Napolitains, qui ont actuellement décidé d’arrêter Llorente. Inter est attentif et observe l’évolution de la situation. Pour l’attaque, il y a cependant une autre piste, jamais complètement abandonnée: Olivier Giroud.

DEBOUT – Marotta et Ausilio n’ont jamais abandonné l’attaquant français. L’accord général avec Giroud est en place depuis un certain temps: un contrat de deux ans et demi, avec un salaire compris entre 4 et 5 millions d’euros. Le champion du monde tremble, il aimerait reprendre le travail avec Conte. laLe jour même, l’Inter a renoué des contacts avec l’entourage du joueur, testant une disponibilité intacte pour le transfert à Milan. Reste à trouver un accord total avec Chelsea sur le montant à verser à titre d’indemnisation – il devrait s’élever à environ 5 millions d’euros – pour libérer la classe 86 (33 ans), qui expire sous contrat en juin. Il appartiendra ensuite à l’Inter de décider s’il faut insister sur Naples pour Llorente ou essayer de conclure l’accord avec Giroud.