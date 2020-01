Napoli, confrontation entre l’équipe de Gattuso: retrait immédiat en vue de la Lazio | Primapagina

Immédiatement après la défaite à domicile contre la Fiorentina, Rino Gattuso et l’équipe se sont rencontrés dans les vestiaires de San Paolo. L’entraîneur et les joueurs de son Napoli ont décidé de se retirer immédiatement en vue du match de Coppa Italia contre la Lazio prévu mardi à 20h45. La décision a été confirmée par l’entraîneur lui-même lors des interviews d’après-match.

NAPLES EN RETRAITE – L’équipe passera déjà ce soir à Castelvolturno et à partir de dimanche matin commencera à se préparer pour le prochain match contre les biancocelesti. Napoli est attendu par deux matchs consécutifs à domicile, en coupe avec la Lazio et en championnat face à la Juventus de Maurizio Sarri. Moment très délicat à Napoli: l’équipe de Gattuso est douzième au classement avec 24 points, à +10 sur la troisième à la dernière place. Dans les cinq derniers du championnat avec Gattuso sur le banc, Napoli a récolté quatre défaites et une victoire (contre Sassuolo). Et immédiatement après le KO avec la Fiorentina est venue la décision de l’entraîneur et des joueurs: retrait immédiat en vue de Laziou.