Napoli, de Catalogne: «Match inquiétant contre Barcelone, joueurs contrôlés» | Ligue des champions

Gérard Figueras, Secrétaire des Sports du gouvernement catalan, à Il Mattino:

Nous nous dirigeons vers les portes closes de Barcelone-Naples: quelles sont les raisons qui nous ont fait changer d’avis?

«Faire jouer Barcelone-Naples à huis clos est une décision à prendre. C’est au-dessus de nos préoccupations. Dans les prochaines heures, nous nous réunirons pour décider et communiquer avec tout fonctionnaire. Il est clair qu’en ce moment, nous sommes appelés à la prudence et à la prévoyance pour la santé publique. Sur la table, il y a aussi la possibilité d’adopter une solution moins invasive et d’interdire l’accès à seulement 5 000 fans de Napoli. Je peux garantir le retour et le remboursement des billets aux fans de Napoli »

Les joueurs et le personnel de Naples seront-ils contrôlés à leur arrivée à Barcelone? Y aura-t-il des mesures de prévention spéciales?

«Lorsque Napoli arrivera à Barcelone, elle sera soumise à des contrôles, conformément au protocole normal des autorités sanitaires, que nous appliquons déjà dans le monde du sport. Ce protocole est public et peut être facilement consulté sur le site Internet de notre Ministère de la Santé. En tant qu’autorité sportive, nous ne pouvons l’appliquer que littéralement »