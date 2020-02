“Napoli deuxième seulement derrière la Juventus en tant que staff, mais ce soir l’Inter méritait le même”

MILAN. Défaite au match aller Demi-finales de la Coupe d’Italie pour son Inter, les nerazzurri ne percent pas et ne paient pas de droits Naples. Un réseau de Fabian donne un petit avantage aux Napolitains en vue du match retour.

MOT DU TECHNICIEN NERAZZURRO

À la fin du jeu Antonio Conte, entraîneur des hôtes, commente les performances de son équipe: «Aujourd’hui nous avons acquis un nouveau statut, il est significatif qu’une grande équipe comme la bleue vienne ici et se défende de cette façon. N’oublions pas que Napoli a battu la Juventus, la Lazio, Liverpool et nous ce soir, c’est donc une équipe qui a des valeurs importantes et qui a toujours combattu avec la Juventus pour gagner ces dernières années. – explique l’entraîneur de Nerazzurri – Je pense qu’après les Bianconeri, ils sont l’équipe la mieux équipée, la qualification pèse désormais davantage de leur côté mais nous irons à Naples pour faire de notre mieux. ? Les protestations Je ne veux pas commenter. “

INSTANTANÉ INTER

Comparé au derby, le déclin de l’Inter en termes de dangerosité et d’incisivité dans une touche offensive est indéniable: «Napoli s’est très bien défendu, il a fermé chaque passage, contre Milan c’était un match plus Garibaldi avec de nombreux espaces que les deux équipes ont exploité. Nous avons payé quelque chose ce soir également en termes d’énergie nerveuse après le derby, mais je pense que si cela se terminait par un match nul, nous n’aurions rien volé. – conclut Conte – Eriksen? Il a de la qualité mais doit grandir en intensité, il vient depuis six mois où il n’a pas toujours joué en entrée mais s’entraîne sérieusement et sera utile d’ici à la fin. Ce soir, nous avons dû sauter l’homme plus fréquemment à l’extérieur, peut-être même à l’intérieur du terrain, malheureusement nous n’avons pas réussi. Objectifs? C’était un jeu de qualité par un excellent joueur. Maintenant tête baissée et travaillant, nous ne pouvons pas penser que nous sommes déjà au niveau de ceux qui dominent la scène depuis des années, et des défaites comme celle-ci nous aident à grandir “.