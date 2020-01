Napoli et l’Inter en négociation: quatre noms dans l’assiette

Le marché de janvier s’enflamme ces jours-ci. Tout le monde cherche des renforts pour atteindre ses objectifs à la fin de la saison. Il y a ceux de Serie A qui ont un besoin urgent de soutien. Naples et Inter Je suis en contact pour clôturer deux échanges: un en milieu de terrain, entre Allan et Vecinoet un sur l’offense, entre Llorente et Politano.

Les détails des échanges

compter chercher de bonnes alternatives au milieu de terrain. En plus de Eriksen, le club Nerazzurri aurait jeté son dévolu sur Allan, offrant Vecino comme homologue, qui semble désormais en marge du projet de l’entraîneur des Pouilles. Napoli ne voudrait pas se priver de son milieu de terrain qui est également demandé par Ancelotti à Everton. Tout dépend de la volonté du joueur.

Après avoir sauté l’accord avec les Roms, l’Inter tente de placer Politano ailleurs. Au cours des dernières heures, Napoli s’est fait connaître et a mis Llorente dans l’assiette. L’attaquant espagnol arriverait à Milan en tant que réserve de Lukaku et exclurait donc l’achat de Giroud. Politano préférerait le Rome qui semble pourtant s’être échappé, pourrait donc accepter la destination Naples qui va renforcer le département offensif de Gattuso.