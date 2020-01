Napoli-Fiorentina 0-2, la Viola conquiert le San Paolo. 3e KO consécutif et siffle pour le blues

NAPLES. Moment délicat pour dire le moins à la maison Naples, Les hommes de Gattuso souffrent de deux douleurs contre l’Inter et la Lazio, surtout le deuxième a touché le moral des bleus qui méritaient probablement quelque chose de plus dans les points. Le soir, avance de 20e journée de Serie A, au stade San Paolo vient le Fiorentina Iachini, de retour de l’égal de Bologne et de la victoire contre SPAL.

LES CHOIX DES MISTERS

Avant le match, un maillot de fête a été livré à Arek Milik pour les 100 apparitions en bleu. Beaucoup d’absences importantes pour les hôtes, en défense Gattuso la carte Luperto se joue à gauche au lieu du Mario Rui disqualifié. Couple central confirmé, avec Di Lorenzo aux côtés de Manolas. De la médiane aux suspects habituels, Insigne et Callejon à l’appui de Milik pour gratter l’arrière violet. Les invités qui déploient à la place pour la première fois Cutrone de 1 ‘aux côtés de l’église, habituellement 3-5-2 pour Iachini avec Dalbert et Lirola pour garder les voies extérieures.

Ph SSC Napoli, Milik

UN DOUTE DE PÉNALITÉ N’EST PAS ACCORDÉ, PUIS L’AVANTAGE POURPRE

Bon début pour la Fiorentina, qui se présente à Ospina à la 2e minute, la tête de Milenkovic sur les développements d’un corner, le ballon sort dans les bras du gardien bleu. Viola redevient dangereux à 10 ‘lorsque Lirola saute Insigne et met une balle parfaite que Castrovilli gaspille mal d’une excellente position. La réplique de Napoli arrive 120 ”plus tard et est confiée à Milik, l’avant-centre polonais recueille un centre de Callejon mais en acrobatie il ne peut pas vaincre Dragowski. Bon rythme de course, invités proactifs qui réclament un penalty à 18 ‘. L’arbitre revoit le VAR, Allan sent initialement qu’il l’a touché mais le toucher semble être là. Rien à faire pour l’alto, un résultat qui reste stationnaire de zéro à zéro. A 24 ‘décisive une fermeture de Caceres, qui stoppe une belle balle d’Insigne pour Callejon. Quelques minutes plus tard, les invités ont pris les devants: une manœuvre enveloppante, l’ouverture de Castrovilli pour Benassi, qui à son tour penche pour Chiesa, ce dernier du haut le place derrière Ospina.

Ph Fiorentina, Federico Chiesa

BOTTA E ANSWER, INVITÉS PRÈS DU BIS

La réplique Napoli est confiée à Insigne, volée de vingt mètres à gauche, para Dragowski. Ils poussent les bleus qui réessayent peu de temps après avec Zielinski, rasoir gaucher à bout de souffle. Réponse et réponse, à 31 ‘, la Fiorentina a presque doublé avec une tête de l’église sur la spiata de Castrovilli, miraculeuse Ospina. Cutrone marque le reste de l’action mais l’arbitre annule correctement le marquage. A 36 ‘de nouvelle occasion pour Napoli, Fabian sert cette fois un grand ballon à son compatriote Callejon, qui envoie devant le gardien de but. La dernière chance de la première mi-temps est venue des invités, assistés de Cutrone pour Benassi qui a engagé le gardien du pied gauche, puis Manolas qui a anticipé Chiesa a été décisif sur le rejet. Sifflets pour les joueurs bleus à la fin des 45 premières minutes de jeu.

PALO INSIGNE, DOUBLE VLAHOVIC

Dans la seconde moitié, les hommes de Gattuso ont du mal à construire le jeu, des ballons de but potentiels d’un côté et de l’autre mais très peu de frissons et des rythmes décidément bas dans les premières minutes. A la 51 ‘Insigne touche la même chose, seul le bois nie la joie du but au capitaine de Napoli qui avec sa droite frappe la base du poteau. La Fiorentina se voit dans une projection offensive, qui à 56 ‘avec une grande action en tandem entre l’Église et Castrovilli a presque doublé, le défilé décisif d’Ospina. Premiers changements, à l’intérieur de Demme et Lozano pour les hôtes. Napoli ne peut pas se rendre dangereux, la Fiorentina tient bien le peloton et en 74 ‘double avec le Vlahovic nouvellement engagé. Le jeune attaquant reçoit de Lirola, avance avec le ballon et grâce à un Luperto incertain avec une gauche chirurgicale ne laisse pas sortir le gardien bleu. L’entraînement à domicile se poursuit avec fierté plutôt que raisonnement, tentatives de Llorente et Insigne en série mais peu de frissons pour Dragowski. Jeu qui se dérobe sans plus de secousses, les hôtes n’ont plus d’arguments pour réagir et il est commode pour le Viola d’administrer le double avantage acquis. Après trois minutes de récupération vient le coup de sifflet final, le troisième KO d’affilée et les sifflets assourdissants pour les hommes de Gattuso de plus en plus en crise et enfermés dans le classement par une Fiorentina grandissante.