Napoli-Fiorentina, les votes aux techniciens: Iachini à table, Gattuso coule

SONDAGE

Eriksen est-il le joueur qui a besoin de l’Inter pour se battre pour le Scudetto?

Envoi de la demande …

© photo par www.imagephotoagency.it

Napoli n’a gagné qu’une seule fois au cours des trois derniers matchs. Trois points dans les cinq derniers, avec la Fiorentina sortant de San Paolo avec les trois points, méritant à tous les niveaux grâce aux jeux de l’Église et l’équilibre défensif. Mal les bleus qui n’ont pas créé grand chose pour revenir dans le match après le 1-0 de Church au vingt-sixième.

GENNARO GATTUSO 4.5 – Ancelotti n’était probablement pas le problème avec cette équipe, comme il ne l’est pas maintenant. Mais trois points en cinq matchs sont peu nombreux. Mais c’est la production offensive qui est alarmante, car même aujourd’hui il y avait deux ou trois opportunités intéressantes, mais seule celle de Callejon était sensationnelle. Sinon, vous jouez plus de singles et une performance lente qui ne fonctionne pas.

GIUSEPPE IACHINI 7.5 – Cela n’a pas beaucoup changé par rapport à Montella. Il n’a fermé que la défense, pris un directeur sur deux (Badelj) et pêché dans la bibliothèque Benassi, l’une des meilleures. Il est vrai qu’au moins il a un attaquant, car Cutrone court et peut bien faire avec Chiesa. Deux beaux buts pour une équipe qui semble révolutionnée.

TUTTOmercatoWEB.com – le site du marché des transferts mis à jour 24h / 24

Autres actualités Serie A

18.01 23:03 – Eglise: “Avec la compréhension immédiate d’Iachini, nous voulons le bien de la Fiorentina”

18.01 22:58 – Napoli-Fiorentina, les votes aux techniciens: Iachini à la table, Gattuso coule

18.01 22:57 – Turin, Rincon joue la charge: “Il n’y a pas de temps pour pleurer sur nous”

18.01 22:55 – liveNaples, un autre effondrement: les paroles de Gattuso à la conférence

18.01 22:53 – liveFiorentina, les mots d’Iachini sur la conférence sur TMW

18.01 22:52 – Allan contre Gattuso? Le Brésilien sort et va directement aux vestiaires

18.01 22:51 – Les bulletins de la Fiorentina – Castrovilli en équipe nationale. Vlahovic se balance

18.01 22:48 – Serie A, le classement mis à jour: la Fiorentina gagne et accroche Napoli

18.01 22:47 – Les bulletins de Naples – Seul Ospina suffit. Bout du talon Ruiz

18.01 22:39 – Eglise et Vlahovic, Gattuso ko. La Fiorentina prend Naples 0-2

18.01 22:38 – Lazio, Leiva: “Direction Napoli, c’est le plus difficile à affronter”

18.01 22:21 – Le merveilleux but de la Fiorentina: Vlahovic l’envoie au coin de la rue

18.01 22:19 – Maran: “Retrait? Nous avons dû vivre ce moment. Bonne araignée”

18.01 22:00 – Ranieri: “Si Caprari part, vous en avez besoin d’un plus fort. Defrel? Non, deux centrales”

18.01 21:45 – tmwTorino, Rincon: “Sassuolo a donné quelque chose de plus que nous aujourd’hui”

18.01 21:41 – Fiorentina, Castrovilli à la 45e minute: “Napoli garde le ballon en cas d’erreur”

18.01 21:35 – Naples, siffle à San Paolo pour la première moitié de l’Azzurri

18.01 21:34 – Chiesa buts, Fiorentina aller: 1-0 à la 45e minute, Napoli décevant

18.01 21:30 – tmw Sassuolo, Peluso: “Dominé contre une grande équipe”

18.01 21:23 – tmw Sassuolo, Boga: “C’est l’objectif le plus important de ma saison”

18.01 21:15 – Hellas Verona, Juric: “Le marché n’influence pas mes hommes”

18.01 21:12 – Fiorentina en tête à Naples: aider Benassi, Chiesa signe le 1-0

18.01 21:00 – Chœur de fans de Lazio contre Zaniolo, il répond sur IG: “Inferiore”

18.01 20:59 – liveTorino, Mazzarri: “Ko imméritée. Je vais vous expliquer le changement de Verdi”

18.01 20:49 – Turin, Mazzarri: “On s’est fait mal, on méritait la cravate”

18.01 20:45 – Fiorentina, Antognoni: “L’église est à la fois une aile et un deuxième attaquant”

18.01 20:42 – Naples, Giuntoli: “Demme et Lobotka viennent de l’étranger, attendons-les”

18.01 20:40 – Une star est-elle née? Millico extraordinaire en seulement 15 minutes

18.01 20:38 – Fiorentina, Caceres: “2020 a bien commencé, Iachini a déjà beaucoup fait”

18.01 20:35 – tmwTorino, Majorque fort sur Laxalt. Offre riche mais acteur de niche

1er étage

Les voix des protagonistes, les exclusivités du marché et bien plus encore sur TMW: ci-dessous l’actualité la plus importante de la soirée.

Napoli-Fiorentina, line-ups officiels: Ospina confirmé, Cutrone de 1 ‘- Lire la news, CLIQUEZ ICI!

TMW News – L’Inter à plein régime. Rome, jours de choix …