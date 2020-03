Napoli, Gênes, Samp et Toro: joueurs sans salaire depuis janvier | Serie A

Dans les heures où la Juventus annonce qu’ils ont conclu un accord avec leurs joueurs pour une réduction significative de leurs salaires suite à l’urgence du coronavirus, les joueurs de quatre clubs de Serie A attendent toujours de recevoir les salaires mensuels de février.

Selon l’édition d’aujourd’hui de Repubblica, les joueurs de Gênes, Naples, Sampdoria et Turin n’ont pas encore récupéré le virement bancaire du dernier mois de football joué. Un retard qui a poussé les intéressés à se tourner vers l’Association italienne de football, en pratique leur syndicat.

Selon le journal romain, la ligne de conduite suivie par les entreprises défaillantes peut avoir deux explications possibles: vouloir conserver la liquidité dans un moment d’incertitude ou se rendre à la table de négociation qui s’ouvrira demain entre la Fédération de Football, la Ligue et l’AIC avec une force contractuelle plus importante.