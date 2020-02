Napoli, Giuntoli: “Heureux que l’équipe suive Gattuso avec enthousiasme”

SONDAGE

Lors de son discours à Sky Sport avant le match contre la Sampdoria, le directeur sportif de Napoli Cristiano Giuntoli il a également évoqué le chemin parcouru par Gennaro Gattuso sur le banc bleu: “Les garçons le suivent beaucoup, il a une idée du football que nous avions interrompue depuis un certain temps. Je suis très heureux que l’équipe le suive avec beaucoup d’enthousiasme”.

Après la lourde défaite de Lecce, Turin change: tôt le matin, la société de granates a communiqué la renonciation à Walter Mazzarri. À sa place, Moreno Longo est prêt: suivez les mises à jour grâce au texte en direct de TMW.

20h45 – Longo, officiel demain – Pourrait …