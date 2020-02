Napoli in Champions, Gattuso: “Barcelone n’est pas seulement Messi. Il vous attaque à mille par heure”

Entretien avec Sky Sport pour l’entraîneur de Naples, Gennaro Gattuso, à la veille du grand match de Ligue des Champions avec Barcelone: ​​”Nous sommes face à une équipe très forte, qui a eu des problèmes ces derniers temps mais parvient toujours à créer des soucis. Avec Setien alors la phase de non-possession s’est améliorée, ils récupèrent le ballon plus vite.” Il faut faire attention car Barcelone ne sait pas seulement dribbler, il est aussi très attentif à la phase défensive “.

Que pensez-vous du développement de Messi? “Pour la façon dont il s’est comporté, comment il a vécu sa carrière, il est un exemple pour les jeunes. Jamais un mot à sa place, toujours cohérent. Il est le symbole des 15 dernières années. Mais il n’y a pas que Messi. Barcelone vous frappe à mille km / h, attaque à quatre ou cinq joueurs. “

Qu’attendez-vous de ce match? “Faire le moins d’erreurs possible, jouer en équipe, sans peur mais avec respect. Il faut jouer comme on veut, avec nos qualités et nos talents. Il faut continuer sur la route commencée il y a un mois, avec compacité, travailler en équipe”.