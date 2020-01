Napoli-Juve 2-1, c’est la soirée de Lorenzo Insigne à San Paolo. CR7 ne suffit pas pour les bianconeri

NAPLES. Au stade San Paolo, la mère de tous les matches, le match le plus ressenti pour les supporters italiens, le Naples di Gattuso accueille le Juventus dirigeants entraînés par l’ancienne idole napolitaine Maurizio Sarri. Les Bianconeri relèvent le défi après avoir balayé Rome en Coupe d’Italie, encore une fois en Coupe les bleus ont relevé la tête en éliminant la Lazio.

LES CHOIX DES MISTERS

La veille mouvementée, accueillie par des bannières très fortes et tenaces de l’ancien Sarri, malgré le large écart au classement, il ne pourra jamais y avoir de match comme les autres entre les bianconeri et les bleus. Gattuso aux prises avec plusieurs absences, une paire de centrales électriques Di Lorenzo-Manolas tandis que dans la médiane a confirmé Demme dans la salle de contrôle. Pour le reste, quelques changements à Napoli, le trio offensif habituel avec Milik soutenu par Insigne et Callejon. Sarri se présente avec Dygualdo à son retour d’ex à Naples, le médian qui retrouve Bentancur puis les choix habituels pour l’entraîneur de la Juventus.

PREMIÈRE PETITE FOIS

Meilleure approche du jeu des hôtes, portée par un large public. Première occasion pour Napoli, à 8 ‘d’un corner, Milik trouve l’écart mais le ballon sort par dessus la barre transversale. La possession de balle des bianconeri augmente avec le passage des minutes, mais le match reste bloqué avec les chances de marquer. A 26 ‘, grande reprise de Bonucci sur Milik, au prochain corner, Callejon à la volée envoie. La Juve répond avec Ronaldo mais Manolas est réactif et ferme mieux sur les Portugais. Dernière chance digne d’une première mi-temps vraiment fade et trop tactique sur la tête de Ronaldo, l’as portugais décolle de la place de Dybala mais le ballon sort par la barre transversale.

PIOTR ET LORENZO, UN-DEUX BLEU CLAIR PUIS CR7

Le réalisateur de la Juve Mire Pjanic sort après 5 ‘en seconde période, le Bosniaque n’arrive pas à continuer après un tir subi par Demme. A 53 ‘but annulé pour les invités: tir vertical d’Higuain, ballon pour Dybala qui frappe le poteau puis Ronaldo rejette le filet, arrête tout l’arbitre pour un hors-jeu de Pipita. Napoli grandit, entraînée par un San Paolo chauffé au rouge. Le numéro 21 des bianconeri dangereux à 62 ‘avec l’aide d’un entreprenant Ronaldo, le numéro sept de la Juve s’enfuit et s’élargit pour Higuain, l’avant-centre argentin avec une belle diagonale engage Meret. Dès 60 ”plus tard, les supporters bleus explosent: contre-attaque des hommes de Gattuso, tir d’Insigne dévié de manière parfaite par Szczesny puis sur le rejeté Zielinski est le plus rapide à réitérer sur le net. Essayez de faire réagir l’entraînement entraîné par Maurizio Sarri, à 68 ‘Di Lorenzo amortit une tête de Higuain puis à 71’ la protestation d’Azzurri pour une éventuelle touche de la main de Cuadrado sur le filtre de Zielinski. Peu de risques pour l’arrière bleu, difficulté à créer la Juventus. Avec les bianconeri investis dans l’attaque à la recherche du même, le score atteint deux minutes à 86 pour les hommes de M. Gattuso. Croisement de Callejon à l’arrière et belle conclusion volante d’Insigne qui, grâce à une légère déviation de De Ligt, fait exploser le San Paolo. Trop d’enthousiasme contagieux, en fait à 90 ‘du lancement de Bentancur, vient un coup mortel de Ronaldo qui anticipe Meret sortant et rouvre le jeu. 4 minutes de récupération ne suffisent pas, avec une grande seconde mi-temps Napoli bat à juste titre la Juventus et revient dans la course pour une place en Europe, les Bianconeri ne profitent pas à la place des KO de l’Inter.