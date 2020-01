Napoli-Juve, les choix de Gattuso et Sarri en vue du grand match de San Paolo

NAPLES. L’un des deux grands matchs de la journée est prévu demain pour le stade San Paolo, l’autre est clairement le derby du Capitole entre Rome et la Lazio. la Naples di Gattuso relève le défi dans l’un des moments les plus compliqués de sa récente histoire, 4 KO lors des 5 dernières courses et la nécessité de trouver la victoire devant ses fans. L’adversaire pour le blues, cependant, est le prohibitif, le Juventus par Ronaldo et l’ancien Sarri.

LES CHOIX DE GATTUSO

Compte tenu de cette nomination, le le technicien bleu devra se passer de Younes, Ghoulam, Mertens et Koulibaly. Voici la liste complète des joueurs appelés: Karnezis, Meret, Ospina, Di Lorenzo, Hysaj, Luperto, Maksimovic, Manolas, Mario Rui, Demme, Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinski, Callejon, Insigne, Llorente, Lozano, Milik, Leandrinho .

LES CHOIX DE SARRI

Pour Sarri à la place, sur les blessés Chiellini, Khedira et Demiral, excluant également De Sciglio et Can au centre des négociations de marché. Voici la liste complète des joueurs appelés: Szczesny, Pinsoglio, Buffon, De Ligt, Alex Sandro, Bonucci, Rugani, Coccolo; Pjanic, Ramsey, Matuidi, Rabiot, Bentancur; Ronaldo, Dybala, Douglas Costa, Cuadrado, Higuain, Bernardeschi.