Napoli, le rapport d’entraînement de Barcelone: ​​toujours hors de Koulibaly | Ligue des champions

la Naples a publié sur son site officiel le rapport de la formation d’aujourd’hui, réalisée ce matin à Castel Volturno. Toujours dehors Koulibaly et Llorente, de plus en plus douteux pour le défi de mardi contre le Barcelone.

LE RAPPORT – “Séance du matin pour Napoli au Centre Technique. Les Azzurri se préparent pour le match contre Barcelone prévu le mardi 26 février au stade San Paolo pour la huitième manche aller de la finale de Ligue des Champions. Entraînement sur le terrain 3 pour le groupe qui, après une première phase d’activation, il a effectué des exercices de positionnement tactique et des travaux sur la possession du ballon, se terminant par une série de matchs sur de petits terrains. Llorente ne s’est pas entraîné pour les symptômes de la grippe. Koulibaly a fait un travail personnalisé dans le gymnase. Entraînez-vous dans le gymnase et sur le terrain pour Malcuit».