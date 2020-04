Napoli, managers et joueurs unis: Gattuso, Giuntoli et Azzurri aident les employés dans les licenciements

Rino Gattuso, Cristiano Giuntoli et les joueurs ils aideront les employés de Napoli qui reçoivent des salaires ordinaires et qui ont été licenciés. Le signaler est le Corriere del Mezzogiorno, selon lequel tout le monde est désolé pour les dommages économiques des employés et des employés d’entrepôt et, pour cette raison, ils seraient prêts à partager tous ces sacrifices au profit des chômeurs. Au total, il s’agit d’une trentaine de travailleurs, dont une quinzaine attendent toujours le salaire de mars ou la communication officielle du président Aurelio De Laurentiis.