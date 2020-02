Napoli peut encore s’améliorer: Gattuso connaît le troisième succès consécutif, plus de méchanceté est nécessaire

Vittoria appelle la victoire, la confiance mène à la confiance. Et la recette de Gennaro Gattuso ça marche: Napoli gagne avec Turin, atteint trois coups sûrs d’affilée, revient pour examiner la zone de la Ligue des champions. De loin, dans le sens où la quatrième place reste presque impossible, mais au moins les bleus négligent ces parties. Il y a aussi eux, qui dans ce championnat sont encore d’actualité.

Quoi de neuf. Le résultat, ça va sans dire. Torino est en chute libre, mais trois points sont toujours trois points et malheur à ne pas partir de là. Trois victoires consécutives ne s’étaient jamais produites dans ce championnat: les chiffres parlent clairement, tout d’abord. Ensuite, il y a le jeu, qui fonctionne enfin: les incertitudes de manœuvre sont un souvenir. Ce ne sera pas du sarrisme, mais au moins la balle tourne. Et puis il y a l’image générale: frapper la Ligue Europa ne devrait pas être un exploit, sinon Napoli peut courir et essayer de voir où cela se passe. Avec la société de Barcelone à poursuivre au milieu.

Qu’est-ce qui ne va pas. Ici, en parlant des Catalans. Le Bull a donné aux garçons de Gattuso au moins 5-6 chances de signer le 2-0. Tous jetés. Au Camp Nou, il n’y aura pas autant de chances, et les Napolitains doivent s’améliorer de ce point de vue. Si vous broyez des ballons de but pendant 90 minutes et que vous êtes finalement obligé de craindre un match nul, c’est là que vous avez une grande marge d’amélioration. Il en va de même pour l’approche: Torino n’a aucun point, mais dans les cinq premières minutes, il aurait pu le faire. Et enfin, dans tous les sens, la force mentale: avec le doublement de Di Lorenzo, le résultat était sur la glace, mais ce n’est pas une bonne excuse pour s’endormir. Et nous sommes sûrs que le technicien aura grogné dans les vestiaires, malgré la victoire.