Napoli s’envole vers les quarts de finale, le double Insigne écarte un bon Pérouse. Demme débuts

NAPLES (NA). la Naples sur le terrain pour 8es de finale de la Coupe d’Italie, au stade San Paolo, les Azzurri veulent clore la dernière déception de la ligue. Sur la route des hommes de Gattuso, il y a le Pérouse par Serse Cosmi.

LES CHOIX DES MISTERS

Parmi les rangs des hôtes confirmés 8/11 de la formation vaincue par la Lazio il y a quelques jours en championnat. Seules les nouvelles d’Elmas au lieu d’Allan et, en attaque, Llorente et Lozano qui reprennent Milik et Callejon. Les Ombriens s’appuient sur le tandem Falcinelli-Iemmello pour déchaîner l’arrière bleu, au milieu Falzerano, Carraro et Buonaiuto.

DOUBLE INSIGNE SUR PEINE

Proposer des invités dans les premières minutes de la course, à moins de 180 ”deux tentatives d’Iemmello, dans le premier cas droit depuis l’extérieur de la zone sauvée par Ospina, tandis que dans le deuxième but inexact, le ballon sifflant juste au-delà du poteau à droite du gardien de but bleu. Napoli répond avec Elmas, une conclusion élevée. Alors que les hôtes grandissent, il essaie avec le gaucher Fabian mais Fulignati est réactif et para. A 12 ‘de la tête de Manolas depuis une position rapprochée, le ballon se termine juste au-dessus de la barre transversale. 60 “et c’est Lozano qui inquiète l’arrière des Ombriens, une conclusion du centre de la zone sauvée par le gardien de but. Essayez de reproduire Pérouse mais à 22 ‘c’est toujours Naples de toucher celui à zéro, au coin de la tentative de Rui de Manolas qui part légèrement à droite. Deux tours de mains et les hommes de Gattuso passent: Nzita étire Lozano dans la zone, à onze mètres, Lorenzo Insigne ne se trompe pas et continue tout seul. A une demi-heure, le Mexicain de Naples essaie, conclusion rejetée, puis à 33 ‘une autre tentative fortifiée. Deuxième penalty de la rencontre à 34 ‘pour un ballon de main d’Iemmello, décision prise grâce à l’aide du VAR. Transformez à nouveau un Insigne, doublez pour lui.

PERUGIA PROPOSITIVO, MAIS LES NAPLES PROFITENT DU TRIS

Essayez de réagir contre Pérouse, Falcinelli tente mais la meilleure opportunité se présente dans la troisième minute de récupération de la première fraction. Balle à main de Hysaj dans la surface, penalty pour les Ombriens mais à onze mètres Iemmello est hypnotisé par Ospina. Première mi-temps qui se termine avec les hôtes en avance de deux à zéro. En seconde période, attaquant immédiatement les invités, Buonaiuto tente sur 47 ‘puis c’est au tour d’Iemmello, attentif au numéro un bleu. À 54 ‘, puissante conclusion de Zielinski rejetée par la défense de Pérouse. L’équipe de l’Ombrie garde le terrain bien, essayant de rouvrir le match, Napoli ferme bien tous les écarts mais laisse le champ à ses rivaux. Répondez et répondez Insigne-Falcinelli, le premier trouve les gants du gardien de but, le second envoie plutôt un peu à la tête. Moulinet d’échange, quelque bon complot de Pérouse, pour signaler une tête de Falcinelli qui défile juste au-delà du pôle à droite d’Ospina. Tentatives de Falzarano et Melchiorri, rien n’a été fait. Grande conclusion d’Elmas à la 82e minute, parant le numéro un de Pérouse. La course se termine par deux tentatives toujours de la marque bleue: d’abord Elmas puis Insigne touchent le plateau. Napoli passe donc, attendant le vainqueur du défi entre la Lazio et Cremonese.