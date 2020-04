Napoli supprime ses employés et en Italie, ils manquent un Messi

Napoli est devenu le premier club italien de Serie A à choisir d’appliquer une réduction aux employés de l’entité tout en négociant la réduction des salaires des joueurs de l’équipe. Gennaro Gattuso et certains manquent le leadership d’un Leo Messi dans les vestiaires pour éviter cette situation pour les travailleurs.

Comme l’explique «La Gazzetta dello Sport», alors que les coupes sont encore définies pour les membres de la première équipe, le président Aurelio De Laurentiis vous avez déjà défini le chemin pour la trentaine d’employés du club n’appartenant pas à ce groupe: tous vont se mettre en grève, pendant au moins deux mois, selon une formule équivalente à l’ERTE utilisée en Espagne, et suspendre la formule de télétravail qu’ils avaient maintenue ces derniers jours.

Napoli devient le premier club de Serie A à prendre cette décision à la suite des dégâts causés par la pandémie de coronaviris COVID 19, bien que d’autres entités de la ligue italienne soient susceptibles de suivre la même formule.

Dans l’information, ils déplorent que dans le personnel du club partenopeo “il n’y a pas de Messi ici, c’est-à-dire un leader comme le capitaine de Barcelone, & NegativeMediumSpace; & NegativeMediumSpace; capable de prendre au sérieux la situation précaire des employés et de garantir leur salaire” . Ils rappellent qu’en plus des employés de bureau, il y a aussi des travailleurs d’autres départements de Naples avec des revenus inférieurs. Pour chacun d’entre eux, le seul espoir qu’il leur reste est qu’ils pourront reprendre la formation rapidement et mettre fin à cette situation.

CONDITIONNÉ PAR L’émeute

Concernant les négociations avec le personnel, Laurentiis Elle n’a fait aucun mouvement dans l’attente d’un éventuel accord syndical au niveau national, qui n’existe pas encore malgré la décision de la Ligue.

Naples a payé les salaires de février, mais a gelé le paiement de ceux correspondant au mois de mars, dans l’espoir de trouver l’accord. Une impasse de cinq mois persiste, causée par une forte demande d’amendes (plus de 2 millions au total) après l’émeute de novembre dernier.

Le président préfère attendre et les joueurs veillent à ne pas se tromper (ce n’est pas un hasard si personne n’a pensé à quitter les lieux comme plusieurs collègues d’autres clubs) jusqu’à ce qu’ils sachent comment et quand l’affaire se termine, car il n’est pas facile de prévoir les délais.