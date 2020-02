Napoli vers la Ligue des champions, le Barça est un baril de poudre. Messi vs Abidal via les médias sociaux

Le 25 février à 21 heures au stade San Paolo de Naples, la première étape du 16e de finale de l’UEFA Champions League. la Naples accueillera le Barcelone, un défi qui sur papier voit les Catalans comme les favoris, même si au niveau environnemental les bleus sortent progressivement de la crise tandis que les blaugrana vivent l’humeur inverse.

L’ACCUSATION DU DIESSE

Ces derniers jours, le directeur sportif des microphones Sport Eric Abidal sur la renonciation surprise de Valverde, il a précisé que de nombreux joueurs n’étaient pas contents et ne fonctionnaient pas correctement pendant l’entraînement. En tant qu’ancien footballeur, le diesse blaugrana a indiqué qu’il connaissait bien la dynamique du terrain et qu’il percevait lorsque l’équipe ramait contre son entraîneur. Abidal a confronté la propriété et la décision est venue de changer le guide technique, avec l’arrivée conséquente de Setien.

Histoires Instagram Messi

LA RÉPLIQUE DEL PULCE

Des mots que le capitaine et chef technique de l’équipe, Leo Messi, n’aimait pas du tout, qui à travers des histoires Instagram ont expliqué: «Je n’aime vraiment pas faire ces choses mais je crois que tout le monde doit être responsable de ses propres mots et prendre ses propres décisions. Les joueurs pour ce qui se passe sur le terrain, et en fait nous avons été les premiers à reconnaître quand nous n’avons pas bien joué. – a déclaré l’Argentine – Mais même les directeurs de la direction sportive doivent assumer leurs responsabilités et surtout assumer la responsabilité des décisions qu’ils prennent. Enfin, je pense que quand on parle des joueurs il faut mentionner les noms car sinon on finit par salir tout le monde en nourrissant des choses qui se disent et qui ne sont pas vraies “. Le match de Ligue des champions contre les Azzurri est dans moins de trois semaines, mais le climat est de plus en plus chaud au domicile des Blaugrana, et Dembele est également préoccupé par l’infirmerie après Suarez, avec Perez qui “a encore allégé” l’attaque en rejoignant Rome.