Napoli veut que Cavani revienne

Les copines ne manqueront pas Edinson Cavani. L’Uruguayen met fin à son contrat avec le PSG cette saison et ne le renouvellera pas. De nombreux clubs sont attentifs aux mouvements du «Matador» et les naples, équipe où il a brillé pendant trois saisons, est l’un d’eux.

04/02/2020

Agir à 20h50

CEST

SPORT.es

Laurentiis serait prête à vous offrir trois saisons au prix de 7 millions chacune au bélier battant. J’ajouterais également un plus de 7 de plus comme transfert, car le «coût» de l’opération serait gratuit. Arkadiusz Milik, l’attaquant actuel de Naples, a rejeté le renouvellement et quittera l’équipe. Votre position est libre.

Si l’international uruguayen acceptait la proposition, ce serait sa deuxième étape au club «azzurro». Au total, 78 buts en trois saisons, entre 2010 et 2013, ont suffi à «Edi» pour devenir une idole dans la maison de Maradona. Ce serait une opération de retour, car Le PSG est l’équipe qui l’a “ sorti ” d’Italie pour 63 millions. Les problèmes avec Neymar et sa faible participation cette saison l’ont conduit à ne pas renouer avec les Parisiens.

Ce n’est pas la première équipe qui sonne pour Cavani. Boca Juniors a exclu son transfert en raison du record élevé du joueur, qui était aimé des Xeneizes de son temps. Ce marché d’hiver il était sur le point de signer pour l’Atlético de Madrid, mais Al-Khelaïffi a préféré le laisser partir en fin de saison que de le vendre pour quelques millions au club de matelas.