Napoli vs Barcelona, ​​Ligue des Champions: Score final 1-1, la première étape durement disputée se termine sur toute la ligne

Barcelone et Naples se sont battus pendant plus de 90 minutes, presque littéralement, pour un match nul 1-1 à San Paolo lors du match aller de leur huitième de finale de Ligue des Champions. Le Barça a été horrible en première mi-temps et à peu près correct en deuxième, et Quique Setién a eu une mauvaise performance d’entraîneur lors de ses débuts en Ligue des champions.

PREMIÈRE MOITIÉ

Quique Setién a entraîné le premier match de Ligue des Champions de sa carrière, et peut-être que l’occasion lui est venue: le manager du Barça est revenu à la formation 3-5-2 qu’il a utilisée lors de ses trois premiers matchs mais a rapidement abandonné pour ses problèmes évidents: possession léthargique manque de mouvement et zéro créativité à l’avant.

Il est donc évident que le Barça a montré ces problèmes en première mi-temps à Naples, avec Arturo Vidal collé sur l’aile droite et Junior Firpo isolé sur la gauche tandis que tout le monde était au milieu où Napoli avait une très bonne structure et tuait facilement toute attaque prometteuse du Blaugrana. Lionel Messi a eu du mal à trouver des espaces pour travailler et n’a eu aucun impact sur le match, et le Barça était rassis et ennuyeux avec le ballon.

Napoli avait un plan clair: défendre avec 11 joueurs derrière le ballon et contre-attaquer avec vitesse chaque fois que le Barça commettait une erreur: et lorsque Junior Firpo donnait une balle stupide à l’arrière, Zielinski trouva Dries Mertens avec un centre et le Belge boucla une belle balle dans le coin supérieur.

À la mi-temps, le Barça jouait un très mauvais football et Napoli avait une avance qu’il méritait.

DEUXIÈME PARTIE

Le Barça a entamé la deuxième mi-temps avec les deux arrières latéraux poussant en avant pour la première fois et en passant plus rapidement autour de la surface, ce qui les a rendus plus inventifs et dangereux. Après 10 minutes, le Barça a égalisé avec une passe magistrale de Sergio Busquets pour trouver Nélson Semedo qui a donné un tap-in à Antoine Griezmann, puis le jeu est devenu amusant.

Napoli ne pouvait plus protéger l’avance et devait aller de l’avant, en poussant plus haut sur le terrain et en forçant le Barça à faire des erreurs à l’arrière. Marc-André ter Stegen a effectué deux arrêts incroyables pour arrêter Lorenzo Insigne et José Callejón, et le Barça a presque pris la tête après une brillante course de Messi et une passe de Vidal que le capitaine n’a pas pu tout à fait atteindre. Tout cela s’est produit dans les 20 premières minutes de la seconde mi-temps.

Les 20 dernières minutes ont été presque exclusivement jouées dans la moitié de Naples: le Barça a poussé haut et les Italiens ont essayé de se sortir des ennuis, mais aucune des deux équipes n’a réussi à créer une réelle chance et nous avons vu beaucoup de course et pas beaucoup de réflexion, surtout du Barça. Setién n’a procédé à aucun changement de système ou de personnel et le Barça a continué de fonctionner. Puis Arturo Vidal a été expulsé pour une faute lourde puis un coup de tête stupide sur Mário Rui, et le Barça a dû jouer les dernières minutes avec seulement 10 hommes.

Le Barça a survécu ces derniers instants jusqu’à ce que le coup de sifflet final vienne mettre fin à une bataille âprement disputée à Naples contre une solide équipe de Naples qui a tout donné contre une équipe du Barça avec très peu d’idées. Après beaucoup de pas positifs lors des matchs précédents, les Blaugrana en reprennent un, et ils ont El Clásico ensuite. Nerveux jours à venir.

Barcelone: Ter Stegen; Semedo, Piqué (Lenglet 90 ’+ 3), Umtiti; Vidal, Rakitic (Arthur 55 ’), Busquets, De Jong, Firpo; Messi, Griezmann (Ansu Fati 87 ’)

But: Griezmann (57 ’)

Carton rouge: Vidal (88 ’)

Napoli: Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mário Rui; Fabián, Demme (Allan 79 ’), Zielinski; Callejón (Politano 73 ’), Mertens (Milik 53’), Insigne

Objectif: Mertens (30 ’)