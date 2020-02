Napoli vs Barcelona Result, avec titulaire Ospina; huitième champions | Ligue des champions

Un point amer, mais enfin point, Napoli a signé contre le favori de Barcelone, dans les huitièmes de finale de la Ligue des champions.

Ospina était un partant sur place mais avait moins de travail qu’il ne s’y attendait et son équipe a perdu la possibilité de faire plus de dégâts pour le match revanche.

Il s’est avéré un jeu plutôt gris, sans la magie de Messi mais avec l’efficacité de Griezmann, il avait un goût sucré pour le visiteur, qui a emporté la définition.

C’étaient 20 premières minutes de surveillance entre une escouade et une autre, de précautions excessives dans lesquelles presque rien ne se passait, dans lesquelles personne n’était encouragé à une expédition aux arches.

Jusqu’à 28 ans, Zielinski a brisé l’ennui en volant un ballon à droite et en effectuant une passe parfaite dans la course à Mertens, qui a eu le temps de viser le bâton inaccessible de Ter Stegen et de déclencher une véritable folie à la tribune.

La deuxième mi-temps devait apporter plus d’émotions, mais elle a commencé à monter pour Barcelone, qui a perdu Busquets pour le retour en raison d’une accumulation de cartons jaunes.

La chance et le talent qui abondent dans l’équipe ont résolu le désordre à 56, alors que Griezmann est apparu à la rescousse, un centre de Semedo qui a franchi la barrière bleue et correspond aux charges.

Alley n’a étrangement surpris qu’avant l’arc à 61, juste pour le show de Ter Stegen, qui s’est levé tôt à la marque et l’a démonté. Et puis il y aurait un coup de talent de Messi, qui a caché le ballon mais n’a pas pu échapper à un fort affrontement avec Ospina.

Cela prendrait jusqu’à 80 minutes pour le premier tir à mi-distance de Barcelone, une tentative d’Arthur à une grande passe de Messi, et au cours de la fermeture, un énorme gâchis a surgi Vidal pour une faute à Mario Rui, qui a fini par se débattre et à la fin, dans Carton rouge pour le Chilien. Pour achever l’inquiétude, Piqué s’est blessé à la cheville et est parti très endolori.

Au final, Barcelone, sans beaucoup de luminosité et avec une dette en attaque, a quitté Napoli avec plusieurs pertes mais avec tout à décider dans le match revanche, au Camp Nou, où il est roi. Napoli a fait ce qu’il a pu, n’a pas su en profiter et a tout à définir loin de chez lui.