Napoli vs Barcelone, Ligue des Champions: nouvelles de l’équipe, aperçu, composition, prédiction de score

Compétition / Tour: Ligue des champions 2019-20, huitièmes de finale, 1ère manche

Barcelone Outs & Doubts: Luis Suárez, Jordi Alba, Sergi Roberto, Ousmane Dembélé, Martin Braithwaite (sortie)

Napoli Outs & Doubts: Kalidou Koulibaly (sortie), Arkadiusz Milik, Hirving Lozano, Elseid Hysaj, Fernando Llorente (doute)

Date / heure: Mardi 25 février 2020, 21h CET / WAT (Barcelone et Nigéria), 20h GMT (UK), 15h HE, 12h PT (USA), 1h30 IST (Inde, mercredi)

Lieu: Stadio San Paolo, Naples, Italie

Arbitre: Felix Brych (GER)

Comment regarder à la télévision: TUDN (USA), BT Sport 3 (UK), SONY TEN 2 (Inde), SuperSport 3 (Nigeria), Movistar Liga de Campeones (Espagne), autres

Comment diffuser: B / R Live (États-Unis), DAZN (Canada), BT Sport Live (Royaume-Uni), Movistar + (Espagne), autres

Après une très bonne victoire contre Eibar en Liga ce week-end, Barcelone est de retour avec son retour en compétition européenne: la Ligue des champions est de retour et le Barça affrontera Napoli au San Paolo lors du match aller de la huitième de finale. Les Blaugrana pensaient qu’ils avaient un tirage facile lors de ce match en décembre, mais les choses ont changé depuis.

À commencer par le Barça: Ernesto Valverde est parti et Quique Setién est en charge depuis un peu plus d’un mois, et tout véritable prétendant à la Ligue des champions ne devrait pas changer d’entraîneur un mois seulement avant le début des éliminatoires. Mais le Barça a meilleure apparence et est certainement plus divertissant avec Quique, et chaque match apporte un signe positif qu’il peut gagner au moins l’un des deux trophées pour lesquels il se bat cette saison.

Mais Napoli a fait une réelle amélioration depuis le limogeage de Carlo Ancelotti il ​​y a quelques mois: le nouveau manager Gennaro Gattuso a mis quelques semaines à trouver sa meilleure équipe et a soigné les blessures des grands joueurs, mais son équipe de Naples a battu la Juventus et l’Inter Milan cette saison et semble vraiment solide dans tous les domaines sous Gattuso. Ce ne sont pas des batteurs du monde ou des artistes spectaculaires de Maurizio Sarri, mais cette équipe est bien meilleure qu’avant le début de 2020.

Le Barça a un vrai défi à relever et Napoli a l’habitude de très bien jouer contre les grandes équipes cette saison. Cela va être difficile, bon et amusant.

ÉQUIPEMENTS POSSIBLES

Barcelone (4-3-3): Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Firpo; De Jong, Busquets, Arthur; Messi, Griezmann, Vidal

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mário Rui; Fabián, Demme, Zielinski; Callejón, Mertens, Insigne

PRÉDICTION

Nous étions horribles en Europe avec Valverde et c’est le premier jeu géant de Quique en charge, alors pardonnez-moi d’être un peu nerveux: match nul 2-2. Au moins, nous avons marqué deux buts à l’extérieur!