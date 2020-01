Napoli vs Juventus LIVE Hora, Canal, Où regarder Jornada 21 Serie A 2019-2020

Match de pouvoir à pouvoir, nous aurons ce dimanche 26 janvier le 21e jour de la Serie A 2019-2020, quand il Napoli Cherche à reprendre son souffle après les moments difficiles qu’ils vivent, ils savent qu’ils auront beaucoup à améliorer avant Juventus qui sortira pour imposer sa hiérarchie dans sa visite à San Paolo.

Comment les équipes arrivent

L’image de Napoli Il a eu une campagne extrêmement difficile et l’arrivée de Gattuso n’a pas amélioré les choses, car en 20 jours, ils ont à peine pu ajouter 6 victoires, 6 nuls et sont tombés à 8 reprises, dont l’un le dernier jour où ils ont été surmontés 2-0 par Fiorentina.

Gli Azzurri Il avait une activité pendant une demi-semaine en Coupe d’Italie où il a atteint son classement en faisant une pause, après avoir battu la Lazio 1-0 avec un score solitaire de Lorenzo Insigne juste après 2 minutes.

De son côté, le Juventus Il reste le rival pour gagner en Italie, bien qu’il n’ait pas montré un football aussi spectaculaire. Le jour dernier, ils ont battu Parme 2-1 pour rester avec 16 victoires, 3 nuls et ont à peine perdu une fois.

La Vecchia Signora Il a également eu une action d’une demi-semaine à la Coupe d’Italie en signant son billet pour les demi-finales après battre Rome 3-1 avec des annotations de Cristiano Ronaldo, Rodrigo Betancur et Leonardo Bonucci.

Les deux Napoli comme la Juventus Ils connaissent l’importance de ce jeu car nous sommes déjà en train de surmonter la moitié du rôle régulier et il est temps de suivre le rythme; dans le tableau général on trouve Gli Azzurri en onzième position avec 24 points, tandis que le Vecchia Signora est un leader avec 51 unités dans ce Série A.

Ces deux équipes se sont rencontrées pour la dernière fois le 31 août au premier tour à Turin. Dans ce choc, le Vecchia Signora il avait pris les devants 3-0 avec des buts de Danilo, Pipita Higuaín et Cristiano Ronaldo, mais Gli Azzurri a eu une grande réaction avec Kostas Manolas, Chucky Lozano et Giovanni Di Lorenzo, il semblait que nous partions avec l’égalité, mais à 90 + 2 un but Koulibaly Il a fini par donner la victoire à la Juve.

Hora et Canal Napoli vs Juventus

Le jeu entre Napoli vs Juventus il sera joué à 20h45, 20h45 heure locale en Italie; aux États-Unis, il commencera à 11 h 45 dans le Pacifique et à 14 h 45 dans l’Est. Les autres horaires sont:

13 h 40 du Mexique et d’Amérique centrale

14 h 45 depuis la Colombie, l’Équateur, le Panama et le Pérou

15 h 45 depuis l’Argentine, le Brésil, le Chili, le Paraguay et l’Uruguay.

Diffusion de la fête Juventus vs Napoli LIVE pour la télévision, ce sera exclusivement sur la chaîne SKY Calcium en Italie; au Mexique, en Argentine et dans le reste de l’Amérique latine seront ESPNaux États-Unis, vous pouvez le voir en ESPN +. En ligne, ils peuvent suivre la couverture en direct minute par minute qui se fera sur les réseaux sociaux des deux clubs et sur le site Internet de la Lega série A qui nous mettra à jour avec les buts, les passes décisives et le score final.

Napoli vs Juventus LIVE

La table est donc servie pour profiter de cet excellent match entre deux équipes de haute qualité qui arrivent déterminées à décrocher la victoire qui leur permet de prendre un coup d’État. Dans les prévisions, Vecchia Signora est préféré, mais ceux réalisés par Gattuso ne peuvent pas échouer à la maison, il sera intéressant de voir si Chucky Lozano Il a quelques minutes après avoir été supprimé par le nouvel entraîneur. À la fin du jeu, nous aurons le meilleur résumé, avec la répétition des buts et le résultat final. Napoli vs Juventus.

