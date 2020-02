Napoli vs Torino LIVE Hora, Canal, Où regarder Jornada 26 Serie A 2019-2020

Super match entre équipes dans le besoin que nous aurons ce samedi 29 février le 26ème jour de la Serie A 2019-2020, quand il Napoli Cherchez à profiter de leur statut local pour ajouter une victoire qui leur permet de s’engager pleinement dans la lutte pour les compétitions européennes, mais ils recevront un Torino qui va essayer de laisser sa visite vivante à San Paolo.

Hora et Canal Napoli vs Torino

Siège: Stade San Paolo, Naples, Italie

Heure: 20h45 depuis l’Italie. 13 h 45 depuis le Mexique et l’Amérique centrale. 14 h 45 depuis la Colombie, l’Équateur, le Panama et le Pérou. 16 h 45 depuis l’Argentine, le Brésil, le Chili, le Paraguay et l’Uruguay. 11 h 45 PT / 14 h 45 HE aux États-Unis.

Chaîne: ESPN en Amérique latine. ESPN + aux États-Unis.

Napoli vs Torino LIVE

L’image de Napoli Il a eu une campagne irrégulière étant l’une des déceptions d’être hors de la lutte pour le titre, même s’ils veulent toujours se battre pour des billets pour les compétitions européennes. Le jour dernier, ils ont battu 1-2 Brescia pour terminer avec 10 victoires, 6 nuls et ont été battus 9 fois.

Gli Azzurri avait une activité en milieu de semaine dans la première étape de la huitième finale de la Ligue des champions où ils ont reçu Barcelone profitant de l’objectif de Dries Mertens, bien qu’ils aient dû se contenter d’un match nul 1-1.

De son côté, le Torino Il a un tournoi compliqué qui se bat au bas du tableau, car en 24 duels, ils ont à peine réussi à remporter 8 victoires, 3 nuls et ont chuté 13 fois.

Le taureau Il n’a eu aucune activité la semaine dernière car son duel contre Parme a été suspendu par le Coronavirus. Son dernier affrontement a eu lieu lundi 17 février, s’inclinant 1-0 contre Milan.

Les deux Napoli comme lui Torino Ils connaissent l’importance de ce match puisque les deux clubs veulent remporter la victoire qui leur permet de faire une pause dans la lutte pour leurs objectifs; dans le tableau général, nous trouvons Gli Azzurri, d’où le Chucky Lozano est effacé, en sixième position avec 36 points, tandis que le Taureau marche en 14e place avec 27 unités dans ce Série A. À la fin du jeu, nous aurons le meilleur résumé, avec la répétition des buts et le résultat final. Napoli vs Torino.

