Napolimania: De Laurentiis ‘face’ à la Juve, Milik rachète l’arraché d’Higuain | marché

Milik à la Juventus est la dernière suggestion d’une étrange tournure de l’histoire. Parce que le Pôle était l’espoir de Napoli de surmonter le traumatisme, énorme d’un point de vue sportif, de voir Higuain à la Juventus, après un championnat rêvé, après avoir exalté un autre grand Argentin à San Paolo, après avoir inscrit 36 ​​buts en une saison qui représentent le record inégalé de notre championnat. Sarri avait fait de Gonzalo Higuain une semi-divinité, Sarri s’est retrouvé à la Juventus, avec une oscillation de centralité et d’exclusion qui avait pourtant donné à Pipita son évolution en tant que partenaire du CR7. Maintenant, l’Argentin a fui chez lui et au milieu des rumeurs de renouveau de son frère omniprésent et du désir d’être aux côtés de sa mère bien-aimée qui est malade depuis un certain temps. Une situation particulière, avec la nécessité pour la Juve de regarder également vers l’avenir, car Gonzalo est un ’87, Ronaldo est un ’85. ADL, RACHETÉ. Au moment du transfert de Higuain, la Juventus se comportait comme un prédateur vorace, l’argent utilisé par crainte d’un adversaire qui devenait trop beau et trop fort, puis battu, puis, uniquement grâce à la caisse familiale et à l’aide de aussi. Milik est arrivé d’Ajax dans l’espoir de remplacer Pipita, tandis que De Laurentiis a collecté les 90 millions et espérait effacer la honte et les critiques en achetant Icardi. Maurito n’arrive pas, Milik démarre bien puis se bloque. Napoli baigne dans sa grande beauté et fait pâlir l’achat d’Higuain, qui ne sert «qu’à» continuer à gagner en Italie, forçant les bianconeri à viser une étape encore plus élevée, celle de CR7. Maintenant, la Juventus frappe, par le biais de puissants intermédiaires, pour arracher Milik de Napoli. De Laurentiis a une grande chance: prendre la Juventus par la gorge, déchirer un accord difficile, profitant même de l’aide de Higuain. Certes, Milik est à un an de la date limite, mais il propose également de nombreuses offres: et il peut être vendu sereinement à l’étranger. La force d’un club, la capacité de revenir en arrière après une année difficile, la volonté d’écrire des soldes importants à la grande table, se mesurent historiquement également par l’évolution de sa capacité à la table de négociation. Si la Juve veut un autre attaquant de Naples, si Sarri veut travailler avec un pourboire qu’il connaît bien, alors cela représente une valeur ajoutée que Napoli doit faire payer à la Juventus et aussi beaucoup. Peut-être, en insérant dans l’accord potentiel, ces joueurs qui peuvent être utiles pour la cause napolitaine de l’année prochaine, en remplaçant un joueur qui, cette fois, oui, peut être remplacé sans grandes perturbations.