“Nardò en forme, mais ce Casarano peut faire plus”

CASARANO (LE). Précieux succès en séries éliminatoires pour le Casarano Calcio dans la dernière manche du championnat de Serie D groupe H. Les rossazzurri ont battu Fidelis Andria quatre par deux et après un jeûne de cinq matchs, ils ont repris leur marche.

L’ANALYSE DE MISTER

Le week-end prochain, un derby du Salento contre un Nardo décidément à la hausse, revenant de neuf résultats utiles d’affilée (cinq pairs et quatre victoires). la Technicien Casarano, bitetto, a analysé le moment de son équipe face à ce défi insidieux: “J’ai tellement aimé les garçons contre Andria, quels que soient les incidents survenus sur le terrain, l’équipe a montré qu’elle souhaitait vivement la victoire et la performance. – at-il précisé – Lors des derniers matchs, nous essayons de forcer un peu en termes de résultats, nous devons améliorer la position actuelle du classement, maintenant l’équipe est également meilleure physiquement et les trois derniers points nous ont aidés à trouver une pincée de conviction ” .

TÊTE DERBY

La défense accorde toujours quelque chose, un enregistrement est nécessaire face à un derby qui semble plus compliqué que prévu: «Les erreurs commises en phase défensive ne doivent pas nous priver de tranquillité, il faut aller plus loin. Contre Andrea nous avons pris deux buts sur un ballon inactif, et au moins deux ou trois autres fois ça s’est bien passé, mais franchement quand deux équipes se font face ouvertement et que la qualité des gestes techniques prévaut, je m’amuse et aussi les gens . – admet Bitetto – Nardò? Ils sont en pleine forme, même au début quand ils ne pouvaient pas obtenir de résultats, le jeu ne manquait jamais, ils continuaient à croire en leur travail et maintenant ils passent un bon moment. Nous devrons prouver sur le terrain que nous sommes convaincus de notre potentiel, la victoire contre Andria en ce sens est une véritable pilule d’enthousiasme. “

ATTAQUE LÉTALE

Un commentaire sur le département avancé: «Lorsque les attaquants mettent une grande intensité sur le terrain, ils sont prêts à se tenir debout et à récupérer de nombreuses balles, clairement que cela devient un signal fort pour toute l’équipe. Foggia et Favetta sont deux très forts physiquement, mais en même temps des joueurs dynamiques, ils se sont retrouvés à leur meilleur mais ils peuvent coexister avec les différents Mincica, Russo et Cianci. Des matchs comme celui contre Andria me font penser qu’il pourrait y avoir un avenir encore plus important pour eux. “