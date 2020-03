NARDO ‘(LE). Des nouvelles positives à la maison Nardò Calcio, le partenariat grenade ce matin a annoncé la résolution heureuse du différend avec le joueur Stefano Scipioni.

LE PRÉSIDENT PARLE

L’AC Nardò annonce que le différend en cours avec le footballeur Stefano Scipioni concernant la gestion de l’année compétitive 2018-2019 a été réglé. Dans l’attente de la récupération souhaitable du football joué, avec l’objectif sportif clair de rester en D, la société des Pouilles continue de poursuivre l’un des objectifs qui lui tiennent le plus à cœur pour sa solidité et son image, présente et future, à savoir: la définition des litiges. “J’exprime toute ma satisfaction – déclare le président de laAC Nardò Salvatore Donadei – pour avoir travaillé et poursuivi cet objectif avec les managers. Notre ligne et nos intentions sont de travailler de telle manière que ces situations, liées à la gestion passée, ne sont même plus imaginables ». Merci à la contrepartie et à son représentant légal, Av. Schiavoni, d’avoir résolu le litige à la suite d’un accord de règlement.

Le post Nardò réalisé pour l’affaire Scipioni, Donadei: “Travail d’équipe, quelle satisfaction” est apparu en premier sur Le reste du football.