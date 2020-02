NBA All Star Game 2020: Anthony Davis a marqué avec suspense le point qui a donné la victoire à Team LeBron | VIDEO Autres sports

Mis à jour le 17/02/2020 à 00:34

Anthony Davis était responsable de la rédaction du dernier point du NBA All Star Game 2020 et de cette façon, il a donné la victoire à l’équipe LeBron, qui a remporté 157-155 à l’équipe dirigée par le grec Giannis Antetokounmpo.

Le score était de 156-155 en faveur de Team LeBron et à ce moment-là, Kyle Lowry a commis une faute sur Ce La Ceja ’Davis. Il avait deux chances de marquer, mais avec un seul lancer qui lui était arrivé, c’était suffisant. Le premier a échoué, mais dans le second, il a marqué. Ainsi, Lebron et ses coéquipiers ont gagné.

L’équipe de Lebron Il était composé d’Anthony Davis (Lakers), Kawhi Leonard (Clippers), Luka Doncic (Mavericks), James Harden (Rockets), Russell Westbrook (Rockets), Devin Booker (Phoenix Suns), Donovan Mitchell (Jazz), Rudy Gobert (Jazz ), Nikola Jokic (Nuggets), Chris Paul (Thunder) et Brandon Ingram (Pelicans).

Alors que l’équipe de Giannis avait Trae Young (Hawks), Kemba Walker (Celtics), Pascal Siakam (Raptors), Joel Embiid (Sixers), Jimmy Butler (Heat), Ben Simmons (76ers), Khris Middleton (Bucks), Jayson Tatum (Celtics), Domantas Sabonis (Pacers), Kyle Lowry (Raptors) et Bam Adebayo (Heat).

