NBA | Boston Celtics contre. Toronto Raptors EN DIRECT VOIR EN LIGNE ICI via ESPN: jouez en direct à Noël pour la saison régulière de la NBA depuis le Scotiabank Centre de Toronto Autres sports

Mis à jour le 24/12/2019 à 17:28

Boston Celtics contre. Toronto Raptors LIVE | EN DIRECT | EN LIGNE ils jouent ce mercredi 25 décembre pour la semaine 10 de la saison régulière de la NBA et avec transmission ESPN depuis le Scotiabank Centre à Toronto. Le jeu commence à 12h00. (Heure péruvienne). Le duel de cette journée met face à face l'actuel champion de basket américain contre le deuxième de la conférence ouest. Un plat principal qui ouvre le jour de Noël.

Après le triomphe contre les Mavericks de Dallas à domicile, les Raptors ont remporté six victoires consécutives et accroché l'affiche imparable en NBA jusqu'à ce qu'ils rencontrent les Indiana Pacers qui les ont vaincus 120-115, qui sont revenus sur terre l'actuel champion de la NBA

Boston Celtics contre. Toronto Raptors: horaires dans le monde

Pérou 12 h 00 | ESPNMexico 11 h 00 Colombie 12 h 00 Équateur 12 h 00 Bolivie 13 h 00 Venezuela 13 h 00 | Argentine 14 h 00 Brésil 14 h 00 Chili 14 h 00 Paraguay 14 h 00 Uruguay 14 h 00 Espagne 18h00 |

Les Celtics contre Les Raptors seront un grand match entre deux candidats sérieux pour remporter le titre de la NBA ou, au moins, combattre Los Angeles Lakers, le leader de la conférence de l'Ouest qui marche imparable. Mais nous sommes en phase régulière et l'affrontement de ce mercredi peut marquer un avant et un après pour n'importe quelle équipe.

Pour cet engagement, les deux équipes feront de nombreuses victimes. Dans les Raptors, ils ne seront pas Marc Gasol, Pascal Siakam, Normal Powell, Matt Thomas, Stanley Johnson et peut-être Dewan Hernández. Alors que les Celtics, quant à eux, ne comptent pas pour ce match avec Vicent, Robert Williams III et sont sans doute Marcus Smart et Gordon Hayward.

Avec autant de variantes dans l'équipe, vous devez porter une attention particulière à Kemba Walker, meilleur buteur des Celtics avec une moyenne de 22,6 points, 4,1 rebonds et 5,4 passes décisives, et Jayson Tatum avec 21,6 points. Du côté de l'équipe locale, les appels à briller avec leur propre lumière sont Kyle Lowry avec 20,2 points en moyenne et Fred VanVleet qui marque 17,6 en moyenne cette année.

Boston Celtics contre. Toronto Raptors: alignements probables

Toronto Raptors: Fred VanVleet, Kyle Lowry, Patrick McCaw, OG Anunoby et Serge Ibaka Boston Celtics: Kemba Walker, Jayson Tatum, Jaylen Brown, Gordon Hayward, Marcus Smart

Boston Celtics contre. Toronto Raptors: le match se jouera ici

