NBA | Lakers vs. LIVE Clippers LIVE LIVE via ESPN: suivez la télévision en ligne classique de Los Angeles avec LeBron James et Kawhi Leonard du Staples Center | Noël Autres sports

Lakers vs. Clippers EN DIRECT | EN DIRECT | EN LIGNE: TRANSMISSION EN DIRECT pour Noël, suivez le jeu de NBA qui se tiendra ce mercredi à partir de 20h00 (heure du Pérou) au Staples Center de Los Angeles. La transmission du duel sera en charge de ESPN.

Les deux équipes de Los Angeles font face à ce qui pourrait être un duel en début de saison. Ce sera l'un des cinq matchs disputés chaque année dans le NBA pour Noël

Les Clippers ils ont une série de 10-3 dans les matchs dans lesquels Kawhi Leonard et Paul George commencent. Anthony Davis et LeBron James sont l'un des deux duos avec une moyenne de 25 points par match. Karl-Anthony Towns et Andrew Wiggins du Minnesota sont l'autre paire.

La paire de James et Davis a eu des moments spectaculaires. S'il y avait le moindre doute que les deux superstars pouvaient travailler ensemble, c'était déjà résolu.

Cependant, Noël a été le point où la saison des Lakers a commencé à s'effondrer il y a un an, alors qu'ils étaient quatrièmes dans l'Ouest et LeBron a été blessé le 25 décembre, dans la mesure où ils étaient hors des séries éliminatoires.

Les adversaires rivaux ont l'intention de se remettre de leurs défaites précédentes. Dimanche, Paul Millsap a marqué 21 points en tant que leader de l'attaque gagnante des Denver Nuggets, qui a battu les visiteurs en battant 104-128 contre les Lakers, qui ont joué sans leur star LeBron James, faible par blessure.

James a raté son premier match cette saison en raison d'une secousse musculaire dans la poitrine et a laissé les Lakers sans une production moyenne de 25,8 points jusqu'à présent cette saison.

Sans LeBron, qui était assis sur le banc habillé dans la rue, l'attaquant de puissance Anthony Davis est devenu le chef d'équipe avec un double-double de 32 points et 11 rebonds, ce qui n'a finalement pas empêché la défaite des Lakers.

Les Lakers avec une marque de 24-6, les meilleurs de la division Pacifique et de la Conférence Ouest, ont perdu le troisième match consécutif après avoir remporté sept matchs de suite.

Le même jour, le joueur de base canadien Shai Gilgeous-Alexander a égalé la meilleure note de sa carrière avec 32 points et a aidé le Oklahoma City Thunder à effectuer un retour contre son ancienne équipe des Los Angeles Clippers, sans l'attaquant Kawhi Leonard, à la qui a gagné 118-112.

L'attaquant Paul George, qui a contribué 18 points lors de son premier match à Oklahoma City en tant que joueur des Clippers, qui l'a atteint pendant l'été grâce au transfert dans lequel Gilgeous-Alexander est entré, a été acclamé par les fans locaux.

Lakers vs. Clippers | Alignements possibles:

Lakers: Anthony Davis, LeBron James, Kyle Kuzma, Kentavious Caldwell-Pope, Danny Green.

Clippers: Kawhi Leonard, Paul George, Lou Williams, Montrezl Harrell, Landry Shamet.

Avec des informations de AP et EFE

