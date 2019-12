NBA | Milwaukee Bucks contre Philadelphia 76ers LIVE ONLINE VOIR ESPN: jouez LIVE pour la NBA depuis le Wells Fargo Center Autres sports

Mis à jour le 24/12/2019 à 17:19

Milwaukee Bucks contre Philadelphia 76ers LIVE | EN DIRECT | EN LIGNE: ils jouent ce mercredi 25 décembre pour la semaine 10 de la saison régulière de la NBA et avec ESPN diffusé depuis le Wells Fargo Center de Philadelphie. Le jeu commence à 14h30. (Heure péruvienne). Le duel de cette journée met face à face l'actuel champion de basket américain contre le deuxième de la conférence ouest. Un plat principal qui ouvre le jour de Noël.

Le leader de la Conférence Est et également de la NBA arrive à Philadelphie dans l'espoir de laisser un rival direct dans la voie de se classer en tant que leader des Play Offs et de continuer à profiter de la meilleure équipe de la ligue. Mais les Sixers, battus par les résultats de la semaine dernière, tenteront de récupérer les premières places de la conférence et de profiter du résultat entre Boston et Toronto.

Milwaukee Bucks contre Philadelphia 76ers: horaires dans le monde

Pérou 14 h 30 | ESPNMexico 13 h 30 Colombie 14 h 30 Équateur 14 h 30 Bolivie 15 h 30 Venezuela 15 h 30 | Argentine 16 h 30 Brésil 16 h 30 Chili 16 h 30 Paraguay 16 h 30 Uruguay 16 h 30 Espagne 20 h 30 |

Les 76ers arrivent motivés après avoir vaincu les Pistons et coupé une séquence de trois défaites consécutives à ce qui ressemble à une fin précoce de la conférence de l'Est, mais cela se présente comme un plat principal de Noël.

Sur le trottoir sera Milwaukee Bucks, la meilleure équipe de la saison et en ajoutant trois victoires consécutives et une séquence spectaculaire: il a remporté 17 des 18 derniers matchs de Giannis Antetokounmpo, qui a une moyenne de 31 points par match dans la saison.

Ce jeu doit prêter attention au grand moment de Giannis qui consolide à ce jour en tant que MVP de la saison et Ben Simmons et Joel Embiid, meilleurs buteurs de Philadelphie.

Milwaukee Bucks contre Philadelphia 76ers: Composition probable

Milwaukee Bucks: Giannis Antetokounmpo, Khris Middleton, Eric Bledsoe, George Hill, Brook Lopez, Philadelphia 76ers: Joel Embiid, Tobias Harris, Josh Richardson, Ben Simmons, Al Horford

Milwaukee Bucks contre Philadelphia 76ers: le match se jouera ici

