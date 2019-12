NBA | Rockets vs. LIVE Warriors LIVE via ESPN: Regardez, diffusé en ligne au San Francisco Chase Center à Noël par NBA NCZD Autres sports

Rockets vs. Guerriers EN DIRECT | EN DIRECT | EN LIGNE: suivre la transmission LIVE STREAM du jeu de NBA qui se tiendra ce mercredi, à partir de 17h00 (heure péruvienne) au Chase Center de San Francisco. La transmission du duel sera en charge de ESPN.

Les Guerriers Golden State, dernier de la Conférence Ouest de la NBA après seulement sept victoires et 24 défaites, reçoit dans son fort la Houston Rockets, qui se classe troisième du même classement après 21 victoires et neuf chutes.

Lundi, D’Angelo Russell a marqué 30 points, Alec Burks a récolté 25 et huit passes et les Warriors ont battu les Timberwolves du Minnesota 113-104.

Draymond Green a ajouté 14 rebonds et neuf points, tandis que Damion Lee a marqué 14 pour Golden State, qui a remporté des matchs consécutifs pour la première fois depuis la finale de la Conférence Ouest la saison dernière.

Andrew Wiggins a terminé avec 22 points et Jordan McLaughlin avec 19 pour les Timberwolves, qui ont enchaîné 11 défaites. Jeff Teague a marqué 12 points pour le Minnesota.

Les Warriors ont brisé une égalité au deuxième quart avec une séquence de 18-3 qui les a placés 53-38.

Ce même jour, James Harden a marqué 34 points, Russell Westbrook a contribué 28 et les Rockets de Houston se sont remis de l'un de leurs pires quarts de finale de la saison pour battre les Kings de Sacramento 113-104.

Clint Capela a contribué 15 points et 14 rebonds, dans la septième victoire suivie par les Rockets.

Les visiteurs ont gagné malgré 3 tirs sur 17 au dernier quart. Les trois paniers étaient triples, dont un de Westbrook qui a permis à Houston 107-96 de remonter lorsque les Kings avaient approché six points. Harden a fait un triple et a ensuite ajouté deux lancers francs.

De’Aaron Fox a récolté 31 points, neuf rebonds et six passes pour Sacramento. Richaun Holmes a terminé avec 12 points et 4 rebonds. Les Kings ont perdu quatre matchs de suite.

Rockets vs. Guerriers | Alignements possibles:

Fusées: James Harden, Russell Westbrook, Clint Capela, Danuel House Jr., Eric Gordon.

Guerriers: D’Angelo Russell, Stephen Curry, Alec Burks, Eric Paschall, Glenn Robinson III.

Avec des informations AP

►Un petit cadeau: Floyd Mayweather a offert à sa fille de 19 ans un luxueux camion de 180 000 $ pour Noël (PHOTOS)

►Grand geste «fort»! Enrique Barzola a organisé une activité de Noël pour les enfants de Cerro San Pedro à El Agustino (PHOTOS)

►Il résiste! Le Comité olympique russe est déterminé à se rendre aux Jeux de Tokyo 2020 malgré la sanction de l'Agence mondiale antidopage

►Ric Flair: "La WWE devrait cesser d'utiliser mon nom pour les histoires de Charlotte Flair, elle n'en a pas besoin"