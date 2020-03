NdEt tandis que d’autres, ERTE que ERTE

La «guerre» Ligue-AFE des ERTE dans le football espagnol ouvre un conflit de plus, mais pas pour longtemps.

Alors que des clubs comme l’Espanyol ou l’Atlético de Madrid ont annoncé leurs dossiers de réglementation du travail temporaire correspondants, il y a des joueurs qui trouveraient normal de baisser leur salaire.

Les circonstances actuelles obligent et ce n’est pas quelque chose qui, en principe, devrait être perdu beaucoup de temps … mais il semble que cela nous plaise.

Alors que l’AFE assure que l’ERTE est une mesure qui est rejetée, de la Ligue ils la voient comme quelque chose de nécessaire et c’est qu’ici c’est une question numérique, tout simplement. Les contrats sont reportés, de l’argent est perdu et cela a un impact.

En revanche, il semble clair que le rôle de l’AFE à cet égard sera un témoignage. Les clubs ont déjà commencé à agir et plus d’actions comme celle-ci sont attendues, tandis que d’autres suivent ERTE qu’ERTE.