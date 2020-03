Ligue d’Espagne



Ne le manquez pas! Le but de Dani Parejo dans le tirage au sort de Valence





Christian Felipe Amezquita Ortiz





6 mars 2020 à 19 h 32

Le milieu de terrain espagnol a donné l’avantage à son équipe avec un score de gros calibre.

Ce vendredi, le premier match de la 27e journée du championnat d’Espagne a été joué. Valence a égalé un visiteur avec Alavés grâce à un coup franc du capitaine Dani Parejo. Le milieu de terrain espagnol a sorti un droit extraordinaire et bien placé que Pacheco n’a pas pu affronter. Plus tard, il correspondra aux actions d’Édgar Mendez.

Avec le tirage au sort, Valence atteint 42 points et en septième position est un tir des positions européennes. De son côté, l’Alavés reste au milieu du tableau, placé onze, avec 32 unités.

La journée se poursuivra ce samedi avec les duels entre l’Atlético Madrid vs Séville et Barcelone vs Real Sociedad.