‘Ne louez pas Man Utd juste pour avoir fait OK’ – F365 Show

Date de publication: vendredi 13 mars 2020 2:06

Manchester United était notre principal vainqueur de la semaine lors du dernier Football365 Show après avoir terminé le doublé sur Manchester City, mais Daniel Storey tenait à ne pas aller trop loin avec ses louanges.

Les buts d’Anthony Martial et de Scott McTominay ont valu à United une victoire 2-0 sur City le week-end dernier, que l’équipe d’Ole Gunnar Solskjaer a suivi avec un 5-0 de LASK en Ligue Europa jeudi soir.

S’exprimant avant ce match, Daniel a déclaré que la bonne forme récente de United ne faisait que les ramener là où ils devraient être dans le tableau de la Premier League et ne devrait pas être surestimé.

«Je ne sais pas si je me méfie simplement de le féliciter parce que je ne pense toujours pas qu’il soit le bon homme pour le travail, mais c’est probablement une réflexion positive sur le chemin parcouru depuis qu’ils étaient des jeux assez lugubres et affreux et perdants qu’ils ne devraient pas

«Cela ne fait que huit ou neuf matchs depuis qu’ils ont perdu contre Burnley à domicile par exemple. Je pense que c’est là qu’ils devraient être. Je ne pense pas que ce soit une réalisation excessive par tous les moyens; étant donné les lacunes et les défauts des clubs qui les entourent, c’est exactement là où ils devraient être.

«C’est Manchester United, ce n’est pas une journée de sport scolaire. Nous ne devrions pas accrocher une médaille autour de leur cou parce qu’ils vont bien. “

Daniel et le comédien Chloé Petts ont cependant été impressionnés par la performance contre City.

“Il (Solskjaer) est un vainqueur parce qu’ils ont fait le double sur Manchester City”, a déclaré Daniel. «De façon inattendue dans les deux matchs, dans l’adversité dans les deux matchs – sans Marcus Rashford, sans Paul Pogba – et confortablement.

«Ils ont résisté au second semestre, ils ont fait preuve d’ambition au premier semestre. Bruno Fernandes semble avoir modifié leur saison et donc se demander pourquoi ils ne l’ont pas acheté l’été dernier, mais ils sont maintenant des favoris assez lourds pour le football de la Ligue des champions.

Chloé a ajouté: «Ils ne sont pas aussi fragiles qu’ils l’étaient. Ils semblent avoir un peu de courage à leur sujet, un peu de détermination et un peu de l’esprit de Man Utd dont Ole était si désireux de parler quand il a rejoint la première fois. On dirait que ça correspond aux mots maintenant. “

Comme Daniel, cependant, Chloé pense que la récente amélioration de United doit encore être mise en contexte dans la mesure où elle a chuté.

“Je pense que (Scott) McTominay a été assez important pour revenir d’une blessure, mais cela m’inquiète en quelque sorte que nous le traitions comme une sorte de Pirlo écossais”, dit Chloé.

«Je crois que ce type de joueur est important pour le milieu de terrain de Manchester United plutôt que pour McTominay lui-même. Et je crains que United n’ait cette culture de la moyenne qui sera ce qui sera défendu alors que ce qu’ils devraient vraiment regarder est une mise à niveau de joueurs comme McTominay. “

Regardez l’intégralité du spectacle F365 ci-dessous dans lequel Jose Mourinho obtient un coup de pied et Aston Villa sont à peu près radiés dans leur bataille de relégation.

La