“Ne pas penser à Guardiola serait une hérésie”. La phrase, phrase retentissante, vient de Andrea Agnelli. Le président de la Juventus a parlé lundi des rumeurs qui pointent un intérêt de la “Vecchia Signora” par l’entraîneur catalan, mais a précisé très clairement que “nous sommes satisfaits de Maurizio Sarri”.

Malgré les rumeurs, de plus en plus intenses, qui pointent vers un mécontentement grandissant vis-à-vis du technicien actuel, le président noir et blanc a très clairement précisé la position officielle de l’entité. “Ne pas penser à Guardiola serait une hérésie, mais nous savons tous qu’il est heureux où il est et, en plus, nous sommes également satisfaits de Sarri “dit-il catégoriquement.

Maurizio Sarri a atterri sur le banc de la Juventus en été pour remplacer Massimiliano Allegri. Agnelli reconnaît que “l’amitié avec Allegri reste intacte, mais nous prenons une décision et choisissons Sarri. Nous voulions Sarri et nous avons signé Sarri “, il a dit. L’argument est très clair: “Son modèle technique est pour nous qui peut nous garantir le résultat final”, a-t-il déclaré.

Enfin, le président de la Juve a évoqué Conte. “C’est un drapeau de la Juventine. Antonio est la Juventus. Notre relation est cordiale dans le contexte professionnel qui nous entoure. Conte a accepté un défi très ambitieux à l’Inter “, a-t-il expliqué.