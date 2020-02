“Ne pas réaliser nos chances était le péché que nous avons commis” »Pressfootball

Jeudi 20 février 2020

Le directeur technique de la Palestine a évité de parler du développement d’un parti dans lequel, selon son concept, ils étaient de grands dominateurs, mais ils ont fini par le perdre au minimum. Pour Basay, le résultat est passé par le manque d’efficacité dans la conversion et dit qu’il n’y a pas d’excuses.

La Palestine a perdu par le minimum contre Guaraní dans le premier match de la troisième phase de la Copa Libertadores malgré avoir joué avec un homme de plus pendant une grande partie du match. Pour Ivo Basay, DT des «Arabes», le résultat est passé par les échecs qui visaient à définir un match où ils étaient largement supérieurs.

Le ‘Bone’ avait déjà montré son inquiétude quant aux revenus générés par son équipe et au peu qu’il avait fait de béton. Compte tenu de cela, il a déclaré que «la première mi-temps, nous avons eu les opportunités les plus claires du jeu, mais nous avons échoué dans la définition. En Copa Libertadores, si vous avez quatre chances, vous devez en spécifier au moins une ou deux, en particulier dans ce type de jeux. Ne pas préciser nos occasions était le péché que nous avons commis. »

Sur les aspirations de l’équipe et les options qui restent face au match retour, l’ancien footballeur a déclaré que «ce sera difficile, quand vous reculez et que vous n’avez pas d’options de but, il n’y a rien à dire, mais nous les avions. On avait des chances claires, on n’a pas marqué et c’est ce qui vous pèse en fin de match, surtout avec ce type d’équipement. »

De plus, il a été bref lorsqu’il a fait référence au développement du jeu, bien qu’il ait dit que «je ne peux pas me plaindre du jeu, nous étions intenses et avons dominé le jeu. Malheureusement dans ce type de jeux quand vous ne marquez pas, ils vous atteignent et vous marquent. Là, le jeu est passé. Nous n’obtenons rien pour montrer notre supériorité si nous ne le précisons pas. »

Enfin, il a évoqué les difficultés de son équipe à jouer avec un homme de plus. «Quand ils expulsent quelqu’un, ils vous ferment tous derrière. Trouver des excuses lorsque nous ne sommes pas en mesure de marquer des buts avec ce type d’équipe et en Copa Libertadores est compliqué, quand ils marquent contre vous et que vous ne pouvez pas marquer de buts. Nous nous battons et essayons d’arriver, mais nous ne précisons pas. Il y a notre péché », a conclu l’entraîneur de 53 ans.