Ne plaisante pas avec les chats: un tueur sur Internet: l'histoire du meurtrier Luka Magnotta et d'un groupe de détectives amateurs | Aux chats ou aux toucher: un tueur sur Internet | Ne pas f ** k avec les chats: chasser un tueur sur Internet nnda nnlt hors-jeu

"Ne plaisante pas avec les chats: un tueur sur Internet"("Ne pas f ** k avec les chats: chasser un tueur sur Internet"Dans sa langue d'origine) est une série documentaire basée sur l'histoire du meurtrier canadien Luka Mangnotta, qui a été condamné à la prison à vie pour un crime effrayant.

La nouvelle production de Netflix Il raconte comment un groupe de détectives amateurs en ligne a mené une campagne pour capturer Magnotta qui a attiré l'attention sur Internet en publiant une vidéo de lui en train de tuer des chats jusqu'à ce qu'il tue enfin l'étudiant chinois Jun Lin.

Réalisé par Mark Lewis ("Silk Road: Drugs", "Death And The Dark Web") sous la production exécutive de Dimitri Doganis et Adam Hawkins, "Ne plaisante pas avec les chats: un tueur sur Internet"Créé sur Netflix le 18 décembre 2019.

«Ce qui est si étonnant pour moi à propos de cette série documentaire, c'est qu'elle se développe comme un vrai thriller, avec des rebondissements que personne ne verra venir, un casting de héros Internet dont l'ingéniosité vous fera applaudir de côté, et un meurtrier dont le vrai L'identité vous fera haleter quand elle sera enfin démasquée », a déclaré Lewis à propos de la mini-série de trois épisodes.

(intégré) https://www.youtube.com/watch?v=ZKCR4-ynzfc (/ intégré)

1 GARÇON 2 CHATONS

Tout commence par Deanna Thompson, un analyste de données de casino de Las Vegas obsédé par Internet (appelé lui-même Baudi Moovan) qui en 2010 est tombé sur une vidéo intitulée "1 garçon 2 chatons". Le clip montrait un jeune homme avec un sweat à capuche tuant deux chatons les mettant dans un sac scellé sous vide.

Horrifiée par ce que Deanna vient de voir, elle a commencé une protestation en ligne et a créé un groupe dans le but de trouver le meurtrier impitoyable. Merci au groupe de Facebook contacté John green, un homme de Los Angeles indigné également par les actes perpétrés dans cette vidéo.

Lorsque ce jeune homme ne s'est pas arrêté et a mis en ligne une vidéo, il a nourri un python avec un félin sans défense et un troisième record de chat nouveau-né en train de se noyer cruellement, Deanna Thompson et John Green savaient qu'ils devaient l'arrêter avant qu'il n'inculpe sa prochaine victime.

À l'aide de différents outils technologiques, tels que Google Maps et les données GPS intégrées dans une photo, et d'autres cyber-internautes également inquiets, ils ont finalement trouvé un nom et un lieu: Luka Magnotta de Toronto, Canada.

Cependant, c'était une course contre la montre car ce jeune homme était prêt à tout pour être reconnu et au milieu de son jeu de "chat et souris" a laissé plusieurs indications qu'il avait l'intention de tuer une personne.

Luka Magnotta a vécu dans un film dont il était le protagoniste (Photo: Netflix)

1 LUNATIQUE, 1 PICAHIELO

En 2012, Luka Magnotta, acteur de cinéma gay, a amené Jun Lin, étudiant en génie chinois, à son appartement de Montréal. Là, il l'a agressé sexuellement, l'a poignardé à plusieurs reprises, l'a massacré et démembré, a même mangé certaines de ses pièces, tout cela devant une caméra de masse qui a ensuite téléchargé la vidéo sur Internet.

Par la suite, le corps démembré de Jun Lin a été retrouvé avec plusieurs preuves incriminantes. De plus, Magnotta a envoyé la main et le pied du mort au siège du parti libéral et conservateur à Montréal, respectivement.

Après le meurtre, Magnotta a fui le pays, provoquant une notification Red Interpol et provoqué une chasse internationale. Il a été arrêté le 4 juin 2012 dans un cybercafé de Berlin et plus tard, Montréal a été extradé.

Luka Magnotta a prétendu être juste une victime et que derrière tout il y avait un inconnu nommé Manny. Mais les enquêtes n'ont pas confirmé l'existence de cet homme et il a été déterminé que la seule personne responsable de tout était Magnotta.

En décembre 2014, il a été reconnu coupable de meurtre au premier degré et condamné à la réclusion à perpétuité.