“Ne souffrez pas un peu contre les Roms impensable. +4 en championnat? Rien n’est décidé”.

TORINO. Au terme du défi de la Quarts de finale de la Coupe d’Italie entre la Juventus et Rome, qui s’est terminée par la victoire des Bianconeri par trois buts à un. Le footballeur s’est exprimé sur les micros de Rai Sport Leonardo Bonucci.

«Nous ne devons jamais abandonner, dès que nous diminuons le régime moteur, nous souffrons les adversaires. Les Roms jouent au football proactif, dès que nous avons cessé d’attaquer sur les deuxièmes balles, ils nous ont créé des problèmes. On ne pouvait pas penser à ne rien souffrir contre une équipe aussi douée pour dribbler que celle de Fonseca. Dybala dehors? Une valeur ajoutée Paulo, il se débrouille très bien, la Juve compte de nombreux joueurs offensifs tous au plus haut niveau. Nous devons accepter les décisions de l’entraîneur, nous nous battons sur trois fronts et tout le monde sera utile. +4 en ligue? Si nous pensons qu’ils suffisent, nous sommes fous, il y a du travail à faire et mieux, nous avons trois objectifs et nous voulons aller jusqu’au bout dans chaque compétition “.