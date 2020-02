Neapolis dure longtemps, en seconde mi-temps Maddalonese baisse le poker. 2ème place confirmée

MUGNANO DI NAPOLI (NA). un Maddalonese des applaudissements, il gagne à Mugnano contre le Neapolis avec le même 4-0 du match aller. Troisième victoire consécutive à l’extérieur, quatrième succès lors des cinq derniers matchs et deuxième position blindée en attendant les deux matchs clés avec Real Aversa et Boys Caivanese.

NEAPOLIS SPRECA, GRENADE CINISME

Une performance d’applaudissements pour les garçons de M. Portone qui ont littéralement dominé les adversaires et remporté tout l’enjeu. Neapolis capable de jouer une bonne première mi-temps, sans crainte et avec de bonnes initiatives en phase d’attaque. L’expulsion qui a eu lieu à la fin de la première moitié du match a littéralement perturbé les plans des onze dirigés par M. Peluso, incapable de garder les redémarrages de Maddalonese à distance. Pour les grenades, le succès choral classique construit grâce à un jeu de poussée et une meilleure force athlétique. Pourtant, la première demi-heure est entièrement de marque Neapolis, avec les “jaunes” apparaissant dangereusement trois fois depuis les parties de Cerreto. A 20 ‘Festa pense à réchauffer les mains du gardien de but avec un tir de vingt mètres. A 26 ‘, le demi-retourné dans la zone de Durres, contraint l’extrême défenseur à un plongeon rejeté. But sensationnel du ballon à 30 ‘sur un coup franc de Giorgio depuis le bord de la zone rejetée sur la ligne par De Fenza avec le gardien battu. A partir de ce moment, l’autorité et l’expérience du Maddalonese, qui coule le coup, prend le fauteuil. A 38 ‘d’une action prolongée de la grenade: Pingue avec un premier coup intentionnel oblige Giordano à une intervention prodigieuse, Zacchia se précipite sur les rivets et traverse dans la zone où arrive Barletta qui à moitié inversée réalise encore un autre but bijou (le n.11 en saison) pour l’avantage. La première mi-temps se termine par un épisode qui va déséquilibrer le sort du match.

DOUBLE RED, LE CASERTANI RUN AWAY

A l’entrée des vestiaires, Della Ventura et Thumb sont expulsés pour irrégularités mutuelles. Un “rouge” qui pèsera lourd dans les rangs de Neapolis. Dans la seconde moitié, le Maddalonese dément immédiatement les ambitions des propriétaires. A 54 ‘coin de Barletta et Verdicchio prend l’ascenseur, montant surtout pour doubler. Match sur la glace et se dirige déjà vers Real Aversa à la minute 61 ‘: Forest trouve l’espace impossible pour attraper Di Pietro qui se casse sur le hors-jeu et seulement devant le gardien de but, décharge sous la barre transversale le huitième sceau personnel qui vaut 0-3 . Fin du jeu avec un tourbillon de changements et de nombreuses occasions sur le cahier: à 75 ‘Liccardi commence la contre-attaque et après être entré dans la zone, il commence un délicieux tir qui est imprimé sur le poteau. A 78 ‘, Catena débarque dans la surface pour la pénalité sévère décidée à Neapolis: le spécialiste Giorgio tire incroyablement vers les étoiles. A 88 ‘une action tenace de Pingue qui utilise un sommeil de défense pour signer le 0-4 final qui confirme la splendide période de forme du milieu de terrain. Maddalonese débordant pour une victoire qui vous permet de faire pleinement confiance au réservoir de grenade.

Auteur:

Vincenzo Lombardi