Neco Williams dévoile l’affichage MOTM de Liverpool inspiré par la star de la première équipe

Date de publication: Mercredi 5 février 2020 16h57

Le jeune de Liverpool Neco Williams a déclaré que sa performance d’homme du match contre Shrewsbury Town mardi avait été en partie inspirée par la poursuite de l’entraînement avec la star de la première équipe, Trent Alexander-Arnold.

Williams était influent à l’avenir pour Liverpool dans leur Victoire de la FA Cup au quatrième tour sur la Ligue 1, fournissant la balle de cross-field qui a conduit à la confusion de l’arrière central Shrews Ro-Shaun Williams et finalement le but gagnant.

L’apparition de mardi soir était la quatrième sortie senior de Williams pour Liverpool après avoir participé à la Coupe Carabao et aux deux précédents matchs de la FA Cup à Liverpool plus tôt dans la saison.

Le joueur de 18 ans pense que continuer à travailler avec les stars de la première équipe de Liverpool – en particulier son arrière droit Alexander-Arnold – s’avère d’une grande aide dans son développement.

“Ouais, bien sûr. [Alexander-Arnold]C’est évidemment l’un des meilleurs arrière droit du monde en ce moment, donc chaque jour je m’entraîne avec lui, je ramasse de petites choses chaque jour et j’essaye de les intégrer à mon propre jeu », a déclaré Williams.

«Être là tous les jours est une journée d’apprentissage pour moi et m’entraîner avec l’une des meilleures équipes du monde, sinon la meilleure équipe du monde en ce moment, fera de vous un meilleur joueur.

“Chaque jour, je ne prends pas pour acquis. Je suis juste reconnaissant d’être là tous les jours. “

Avant le match de mardi, l’accent était mis sur le manager Jurgen KloppDécision de s’absenter et de l’équipe de première équipe afin de respecter la pause de mi-saison en Premier League.

Mais après cela, il n’a été question que des performances impressionnantes d’un certain nombre de jeunes – dont trois débutants dans le onze de départ – alors que l’équipe dominait les statistiques dans toutes les catégories.

“Ce fut une soirée spéciale pour beaucoup d’entre nous, une nuit dont nous nous souviendrons longtemps, en particulier les débutants”, a ajouté Williams, dont la longue passe en avant a conduit au but décisif de Ro-Shaun Williams.

«Cela nous donne juste envie de gagner plus. Quelle que soit l’équipe qui joue à Anfield, cela vous donnera un résultat comme nous l’avons fait contre Arsenal [a 5-5 Carabao Cup draw which they won on penalties], contre Everton [1-0 in the last round of the FA Cup] et évidemment maintenant.

«Je pense que dès que le coup de sifflet retentit, tout votre esprit est concentré sur le jeu. Toutes vos pensées disparaissent et vous êtes juste concentré sur le jeu et – comme nous l’avons montré – les garçons sont capables de gagner des matchs et ont évidemment remporté la victoire. “

Ailleurs, la légende de Liverpool, John Aldridge, a déclaré qu’un jeune de 19 ans Curtis Jones – qui est allé plus loin que Williams en assurant un rôle sporadique dans la première équipe – pourrait économiser des millions de livres à Klopp sur de nouvelles signatures potentielles.

Jones a marqué le vainqueur contre Everton au troisième tour de la FA Cup et a continué d’impressionner, faisant deux apparitions en Premier League.

Aldridge a déclaré à propos du milieu de terrain né à Toxteth: «Je regarde Curtis depuis quelques années maintenant depuis l’âge de 15 ans. Et vous pouvez voir – tout comme Trent Alexander-Arnold – le potentiel que le garçon avait.

«Il est juste un footballeur de qualité avec des capacités naturelles et une bonne arrogance. Il sait qu’il est bon et il fait les choses correctement.

«Mais le garçon peut être une star. J’ai toujours su cela et maintenant que Jurgen Klopp lui a donné quelques opportunités, les choses se sont concrétisées. “

Lire la suite…